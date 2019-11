Sul cast Uomini e donne aleggia l'ennesimo "fantasma": stando ad alcuni indizi che impazzano in rete da qualche ora, sembrerebbe proprio che Giulio Raselli e una delle sue corteggiatrici si conoscano da tempo. Su Instagram circolano delle "prove" che confermerebbero la frequentazione a Formentera tra il tronista e Giulia D'Urso: in uno scatto, in particolare, si vedrebbe un tatuaggio che la giovane ha sul piede e che è identico a quello sfoggiato da una ragazza con la quale il protagonista del Trono Classico è stato beccato quest'estate.

Giulio e Giulia secondo molti sarebbero d'accordo

Giulia D'Urso e Giulio Raselli starebbero nascondendo qualcosa, ovvero una frequentazione in vacanza che precede il loro incontro davanti alle telecamere di Canale 5. Lo scatto che ritrae l'attuale tronista di Uomini e Donne in atteggiamenti molto affettuosi con una mora a Formentera, è tornato di moda in queste ore per un particolare non da poco. Come ha segnalato la pagina Instagram "Vip in vippanza", la persona che in vacanza ha flirtato con il protagonista del dating-show (prima che fosse ufficializzato in questo ruolo a settembre), al piede sinistro ha un tatuaggio identico a quello che sfoggia la corteggiatrice in varie Stories di qualche mese fa.

Il pensiero che hanno tanti, dunque, è che i due che oggi si stanno conoscendo davanti alle telecamere, in realtà si siano già frequentati lontano da occhi indiscreti alle Baleari, dove entrambi sono stati in vacanza tra luglio e agosto. Un altro indizio a favore dell'accordo pregresso tra i due, è il "mi piace" che Giulio ha messo ad una foto di Giulia risalente a gennaio scorso: il tronista, dunque, segue la sua spasimante sui social network da molto tempo prima di incontrarsi in esterna a U&D.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Anticipazioni Tv

Il Trono Classico non convince il pubblico: ascolti in calo

Gli indizi che sono venuti fuori in queste ore sulla presunta conoscenza pregressa tra Giulio Raselli e Giulia D'Urso, avvalorano una tesi che tanti fanno da settimane: il tronista e la sua corteggiatrice preferita si conoscerebbero da mesi, ed ora in tv starebbero fingendo e prendendo in giro tutti. Per scoprire se la redazione prenderà provvedimenti, si dovrà aspettare qualche giorno: la prossima registrazione del dating-show, infatti, è prevista per giovedì 14 novembre.

Sebbene siano tanti gli spunti di discussione che il Trono Classico sta offrendo nell'ultimo periodo (la scelta di Alessandro Zarino, il "no" di Veronica Burchielli e la sua "promozione" sulla poltrona rossa), il pubblico continua a preferire di gran lunga il Trono Over. Le disavventure amorose di Gemma Galgani, oppure i continui battibecchi tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri, regalano ogni settimana ascolti record alla trasmissione Mediaset, dati numerici decisamente superiori rispetto a quelli che ottengono le puntate dedicate ai "giovani".