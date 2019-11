Un'altra scelta inaspettata a Uomini e donne: dopo la decisione non programmata di Alessandro Zarino nei confronti di Veronica Burchielli, anche Giulia Quattrociocche ha spiazzato tutti concludendo il suo percorso in anticipo. Le anticipazioni della puntata del Trono Classico che è stata registrata oggi, 14 novembre, informano il pubblico che la tronista ha ballato con Daniele, per poi sceglierlo e decidere di lasciare il dating-show insieme a lui.

Alessandro, il corteggiatore che è stato rifiutato, potrebbe invece sedersi sulla poltrona rossa prossimamente, solo se l'incontro che avrà con Maria De Filippi andrà a buon fine.

Giulia e Daniele sono una nuova coppia

Si è concluso nelle scorse ore il percorso alla ricerca dell'anima gemella di Giulia Quattrociocche: la romana, a circa tre mesi dall'inizio della sua avventura a Uomini e Donne, ha fatto la sua scelta dopo un romantico ballo.

Le prime anticipazioni riportate da "Il Vicolo delle News", della puntata che è stata registrata questo pomeriggio, fanno sapere che la tronista non è riuscita a nascondere il forte interesse che ha sempre nutrito per Daniele, per questo ha deciso di sceglierlo in un modo inconsueto: dopo un ballo.

Si dice che Alessandro, l'altro corteggiatore della tronista, abbia invitato la ragazza a seguire il suo cuore e a non farsi problemi con lui: il comportamento del giovane è piaciuto talmente tanto al pubblico presente in studio, che in coro ha chiesto che gli venisse offerto il trono (esattamente come è successo con Veronica Burchielli dopo che ha detto "no" ad Alessandro Zarino).

Maria De Filippi ha messo in stand-by questa situazione, perché ha spiegato che ha bisogno di parlare a quattrocchi con Alessandro prima di decidere se dargli quest'importante opportunità oppure no.

Giulio Raselli solo in studio: le corteggiatrici non si presentano

La puntata del Trono Classico che è stata registrata oggi, 14 novembre, è stata molto emozionante anche per Giulio Raselli. Il Vicolo delle News fa sapere che la De Filippi ha informato l'alessandrino che nessuna delle sue corteggiatrici si è presentata in studio, per questo la redazione le ha video chiamate tutte per cercare di capire cosa intendessero fare del loro percorso a Uomini e Donne.

Se Giulia D'Urso ha discusso con il tronista (e quest'ultimo le ha attaccato il telefono), Giovanna si è mostrata più predisposta a un confronto con il ragazzo, tanto che lui ha lasciato la registrazione e si è precipitato da lei in albergo per parlare. Quello che accadrà tra Giulio e le sue spasimanti sarà mandato in onda su Canale 5 nel corso della puntata che è andata in scena questo pomeriggio agli Elios.

Secondo gran parte dei protagonisti del dating-show, Raselli farà la sua scelta lontano dagli studi.