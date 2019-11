Si fa sempre più complicato il percorso di Giulio Raselli a Uomini e donne: durante la registrazione odierna del Trono Classico, il ragazzo ha dovuto far fronte ad una seria segnalazione su Giulia D'Urso. Un'ex corteggiatrice ha raccontato che la "collega" avrebbe baciato un calciatore famoso ad una festa che c'è stata qualche giorno fa: la diretta interessata ha smentito a fatica, e poi ha abbandonato lo studio pare per futili motivi. La scelta del tronista potrebbe essere vicinissima.

Giulia nei guai: una segnalazione fa dubitare Giulio

Oltre al dietrofront che ha fatto Veronica Burchielli nei confronti di Alessandro Zarino, la puntata di Uomini e Donne che è stata registrata oggi, mercoledì 27 novembre, è stata incentrata su una corteggiatrice in particolare.

Le anticipazioni riportate da "Vicolo delle News", fanno sapere che Maria De Filippi ha spiegato al pubblico che un'ex protagonista del Trono Classico, Sheri, ha incontrato Giulio Raselli per raccontargli un episodio alquanto strano che coinvolge Giulia D'Urso.

Nel corso di una festa che c'è stata qualche giorno fa, la spasimante del tronista si sarebbe scambiata dei baci con un calciatore famoso col quale è stata tempo fa: per non dare nell'occhio, la ragazza si sarebbe fatta coprire dalle amiche presenti alla serata, compresa la sua "accusatrice" di oggi.

La segnalazione che è arrivata sulla giovane, ha diviso i presenti: se Daniela del pubblico e Tina Cipollari hanno difeso Giulia a spada tratta, molti altri non le hanno creduto perché pare che le sue giustificazioni su quel party non sia state soddisfacenti.

La D'Urso se ne va e Giulio non la rincorre

Stando a quello che si legge sul blog "Vicolo delle News", Giulia non ha mai detto in modo convincente che non ha baciato il calciatore tirato in ballo da Sheri; anche per questo motivo, in molti le hanno puntato il dito contro dicendo che è falsa.

Giulio Raselli, parecchio turbato da questa segnalazione, ha detto chiaramente che non crede alla sua corteggiatrice: quest'ultima, dopo aver visto un'esterna romantica con Giovanna Abate, ha lasciato lo studio con le lacrime agli occhi.

Quando gli è stato domandato se intende rincorrere la D'Urso, il tronista ha risposto di no: la giovane accusata di aver dato baci ad un altro, sembra essere già stata messa alla porta dall'alessandrino, che ora è rimasto con una sola spasimante.

Giulio ha confidato di non essere pronto per fare la scelta, perciò ha fatto la seguente proposta: se tornerà in studio la prossima settimana sceglierà Giovanna, altrimenti non si presenterà e questo vorrà dire che ha preferito lasciare il trono da solo.