Prosegue l'appuntamento con la fortunata e longeva fiction italiana 'Il Paradiso delle Signore'. Le anticipazioni dei prossimi episodi in onda da lunedì 2 a venerdì 6 dicembre rivelano che Clelia Calligaris tornerà a Milano. Il suo ritorno rincuorerà Luciano, il quale informerà immediatamente Silvia della novità. Inoltre, entrerà in scena un nuovo personaggio: Vincent Defois, il mentore di Gabriella a Parigi. L'uomo elogerà il talento della ragazza e Salvatore si sentirà sempre più inadeguato. Infine, il Guarnieri tenterà di superare il passato, finendo per baciare Ludovica Brancia di fronte ad Angela.

Trame Il Paradiso delle Signore 4: il ragioniere incontra la Calligaris

Gli Spoiler de 'Il Paradiso delle Signore' fino al 6 dicembre 2019, svelano che una fanciulla si presenterà davanti all'ingresso della famosa boutique milanese. Si tratterà di Clelia Calligaris (Enrica Pintore), tornata nel capoluogo lombardo per risolvere alcune questioni legate alla morte del coniuge (Oscar Bacchini). La donna contatterà Roberta per un incontro e si mostrerà molto indecisa e confusa riguardo il suo futuro. Infatti, non saprà se rimanere a Milano e ritrovare il Cattaneo oppure andare via e dimenticare il passato.

Però, avendo bisogno di alcuni documenti, sarà costretta ad entrare in magazzino ed affrontare i suoi ex-colleghi.

Inoltre, l'incontro con Luciano sarà inevitabile. La coppia si ritroverà e si vedrà immediatamente che nessuno dei due ha dimenticato i vecchi sentimenti. Il ragioniere, pieno di felicità, rivelerà alla moglie il ritorno del suo vecchio amore.

Gabriella incontra il suo maestro

La ex capo-commessa, Clelia Calligaris, non sarà la sola novità degli episodi della soap opera in onda prossimamente.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Infatti, arriverà anche Vincent Defois, lo stilista che si è occupato di Gabriella Rossi durante il suo apprendistato a Parigi.

La ragazza, sarà alquanto sorpresa e felice, tanto che mostrerà all'uomo tutti i modelli realizzati, ricevendo un ottimo giudizio. La sua linea d'abbigliamento sarà un grande successo e causerà malinconia in Salvatore Amato, poiché egli non si sentirà all'altezza della giovane, chiaramente destinata al successo.

Infine, vedremo che Riccardo (Enrico Oetiker) si mostrerà ancora molto scosso a causa dell'addio decisivo alla Cattaneo (Federica Girardello), ma si deciderà a voltare pagina, trascorrendo del tempo insieme a Ludovica, come sperato dalla contessa di Sant'Erasmo.

Il duetto sembrerà particolarmente affiatato e ci sarà un appassionato bacio. Angela, assisterà alla scena e apparirà molto delusa dal gesto dell'uomo.