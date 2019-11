Sembra non essere iniziata nel migliore dei modi l'avventura da tronista di Veronica Burchielli: durante la registrazione di Uomini e donne di ieri, la giovane è stata presa di mira da Tina Cipollari per il suo atteggiamento apparentemente troppo remissivo. Dopo aver notato un netto cambiamento nella ragazza da quando ha preso il posto di Alessandro Zarino sulla poltrona rossa, l'opinionista l'ha fatto subito presente ed ha trovato l'ampio consenso del pubblico in studio.

Tina attacca Veronica: 'Il carattere che fine ha fatto?'

Sono passate meno di due settimane da quando Maria De Filippi ha preso la criticata decisione di offrire il trono a Veronica Burchielli pochi minuti dopo averle sentito rispondere "no" alla scelta di Alessandro Zarino. Ieri, mercoledì 20 novembre, la ragazza si è ritrovata a ribattere alle prime critiche degli opinionisti nella sua nuova veste, quella di tronista.

La puntata del Trono Classico che è stata registrata ieri, dunque, è iniziata con un acceso battibecco tra la napoletana e Tina Cipollari. Quest'ultima, dopo una risposta un po' dimessa che la giovane ha dato alla conduttrice, è intervenuta dicendo: "Ma il carattere che avevi, che fine ha fatto? Stai dormendo, chi sei realmente?".

Stando alle anticipazioni che ha riportato "Vicolo delle News", il pubblico presente in studio ha applaudito a lungo la vamp, dimostrando di essere completamente d'accordo con lei e con la contestazione che ha fatto.

Veronica ha risposto a tono a questo attacco, e l'ha fatto finalmente alzando un po' la voce: per difendersi, infatti, la Burchielli ha tirato in ballo Alessandro e la sua presunta falsità. Secondo la ragazza, il fatto che Zarino sia sparito dalla sua vita nonostante declamasse un forte interesse, non è altro che una conferma di quello che lei ha sempre pensato: l'ex tronista non provava nulla e l'ha scelta soltanto perché si è sentito obbligato dalla situazione che si era venuta a creare.

La ventenne se l'è presa anche con la gente che ha dato ragione a Tina e con tutti quelli che sui social network l'hanno criticata aspramente nei giorni scorsi per aver accettato il trono subito dopo il "no".

Maria De Filippi si fa perdonare: offre un lavoro a Zarino

"Vicolo delle News" fa sapere che, proprio quando Veronica ha attaccato Alessandro dicendo che è sparito dopo la scelta, Maria De Filippi l'ha fatto entrare in studio per un motivo molto particolare.

Le anticipazioni della puntata di Uomini e Donne che è stata registrata ieri, informano il pubblico che Zarino ha un nuovo lavoro: la conduttrice gli ha proposto di tenere un corso di crossift ai nuovi allievi della scuola di Amici.

Il pensiero che hanno maturato molti dopo aver appreso questa inaspettata novità, è che la presentatrice abbia cercato di rimediare ad una brutta figura che lei e tutta la sua redazione hanno fatto pochi giorni fa, ovvero quando è andata in onda la scelta del napoletano.

Al termine di quella puntata, in rete sono stati in tantissimi a schierarsi dalla parte del ragazzo e contro chi l'ha trattato in modo poco rispettoso quando, a pochi minuti dal "no" ricevuto da Veronica, è stato messo alla porta e a lei è stato offerto il trono con le seguenti parole: "Fregatene di quello che dice lui, fai la tronista. Lo meriti perché gli hai detto no. Se avessi risposto di sì, non ti avrei più creduta".