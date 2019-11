Taylor Mega era alticcia durante un collegamento andato in onda in prima serata su Canale 5 lunedì 11 novembre, nel corso del programma televisivo Live condotto da Barbara D'Urso. A far venir fuori la verità un fuori onda trasmesso da Striscia la Notizia il 14 novembre. Certamente apprezzabile, però, il successivo intervento della nota influencer su Instagram: la modella friulana ha spiegato tutto l'accaduto ed ha ammesso il suo stato durante la diretta.

Da parte dei suoi followers, però, tanti commenti di solidarietà e sostegno

Il fuori onda trasmesso da Striscia

Ormai la notizia era sulla bocca di tutti e impazzava sui social, così l'influencer Taylor Mega ha deciso di dire tutta la verità. D'altronde il video trasmesso lo scorso giovedì da Striscia la Notizia la ritraeva palesemente alticcia durante la diretta della D'Urso e non lasciava adito a dubbi.

Era stata proprio la nota conduttrice a essersi accorta per prima che la modella friulana non era in forma. Durante la diretta, infatti, notando in lei una certa difficoltà ad esprimere alcuni concetti chiave della discussione, le aveva domandato se fosse ubriaca e rincalzato con un commento: "ti sei per caso fatta uno sprizzettino prima della diretta?". Ma Taylor Mega, da Sharm el-Sheikh dove si trovava in vacanza, aveva attribuito a un pessimo collegamento la sua mancanza di lucidità e prontezza nel rispondere alle domande poste dalla conduttrice.

Anche l'ereditiera Camilla Lucchi, ospite della serata, aveva accusato la Mega di "sbiaccicare" anziché parlare. Nei giorni successivi il video trasmetto da Striscia la Notizia aveva infine confermato le impressioni avute dai protagonisti del programma: senza dubbio Taylor Mega era alticcia durante la diretta. Nella clip trasmessa, infatti, si è visto un fuori onda in cui Taylor, appena terminato l'intervento in tv, intona una canzone, ride e ad un certo punto sembra anche cadere dalla sedia per poi confessare ad un tecnico di essere proprio brilla.

Taylor Mega si confessa in un lungo post su Instagram

Da qui la sue confessioni su Instagram: "Visto che ne stanno parlando tutti, ne parlo anche io. Ieri è andato il fuori onda di Live Non è la D' Urso. Certo che avevo bevuto però... scialla, di solito, bevo anche di più se faccio serata". La colpa di tutto, scrive la modella, è da attribuire alla bassa qualità del vino e della vodka egiziani.

La modella ha spiegato di non aver mangiato per tutto il giorno e di aver lavorato sotto il sole.

Sostiene di aver bevuto vodka e vino egiziani e di averli trovati pessimi definendoli "veleno per topi". Nel post dichiara inoltre di essere stata parecchio male proprio per questo motivo. Ha inoltre rivelato di non fare molta vita mondana, di andare a dormire sempre molto presto e di bere al massimo una volta al mese. Ma poi ha aggiunto: "Tre shottini di vodka li tengo. Poi, sono friulana, l'alcol dovrei reggerlo".

A sorpresa è arrivato il sostegno dei suoi fan che da subito l'hanno ricoperta di messaggi d'affetto: "Taylor una di noi", "Ci fai morire" "Bevi più spesso", "Sei simpaticissima". La stessa Taylor si è stupita della solidarietà dimostrata e ha affermato di non aspettarsi una reazione simile. Beata la sincerità, dote sempre più rara e, pertanto, quella della Mega è stata sicuramente apprezzata.