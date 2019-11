Nuove anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, relative alle puntate puntate in onda da lunedì 18 a venerdì 22 novembre. Tra i dettagli svelati dagli spoiler, Agnese Amato e Armando si incontreranno durante una cena. Riccardo Guarnieri, invece, cercherà a rimettersi in contatto con Nicoletta Cattaneo, mentre Vittorio Conti capirà che Patrizia Vega nasconde qualcosa. Infine Angela Barbieri troverà una lettera che il figlio di Umberto aveva scritto per il suo grande amore.

Riccardo sente la mancanza di Nicoletta

Maria Puglisi, sotto consiglio di Agnese, si presenterà alla selezione che andrà a eleggere la nuova Venere, tuttavia Rocco non approverà questa sua decisione. La mancanza di Nicoletta inizierà a farsi sentire, sia al Paradiso che nel cuore di Riccardo, ragion per cui quest'ultimo cercherà di fare un ulteriore tentativo per mettersi in contatto con lei. Intanto Adelaide e Umberto continueranno a portare avanti il loro piano per impossessarsi delle ricchezze della vedova Brancia. Finalmente si aprirà ufficialmente la gara tra Maria e la sua rivale per ottenere il posto di lavoro come commessa del grande magazzino.

Armando e Agnese a cena

Nello stesso momento, Rocco continua ad esprimere parere negativo sul fatto che anche una donna possa lavorare al pari di un uomo e, a questo punto, Armando lo inviterà a studiare per adattarsi ai tempi moderni. In seguito Marta e Vittorio scopriranno che stanno per diventare genitori, a questo punto Irene proverà a suscitare dissidio. Ludovica, invece, avrà intenzione di conquistare il cuore del giovane Guarnieri.

I coniugi Conti decideranno di dare la bella novità a tutti gli amici che ne saranno molto contenti. Gli spoiler rivelano inoltre che, per una gradevole coincidenza, la signora Amato e Armando si ritroveranno a cenare insieme: ciò susciterà la gelosia di Salvatore. Successivamente Patrizia otterrà il posto di lavoro come Venere sostituendo la Cattaneo, mentre Vittorio vorrà proiettare il carosello della collezione di vestiti ideati da Gabriella. Nel frattempo Angela troverà una lettera che Riccardo ha scritto per Nicoletta.

Riccardo contro Angela

Vittorio scoprirà che la nuova commessa che lavora al Paradiso nasconde un segreto. La Barbieri non saprà se restituire la lettera al Guarnieri oppure far finta di non averla mai vista. D'altra parte, Riccardo riuscirà a rivedere il suo grande amore, ma solo nelle immagini del carosello che sarà mostrato al grande magazzino. Intanto Marcello presenzierà a una discussione tra Federico e Roberta.

Adelaide sarà in pena per suo nipote che non è rientrato a dormire, a quel punto, Cosimo gli farà sapere che il figlio di Umberto si trova al Circolo: è ubriaco e sbraita contro Angela che si rifiuterà di versargli l'ennesimo bicchiere. Luciano, invece, cercherà di sollevare l'umore di Silvia, dopo la partenza di Nicoletta, mostrandogli una missiva di Federico, nel quale gli prometterà di ritornare in licenza per Natale.

Infine Patrizia, la nuova Venere, inizia a creare non pochi problemi a Vittorio che prenderà una decisione inaspettata.