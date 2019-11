Il nuovo numero di Uomini e donne Magazine ha raccolto lo sfogo di Gemma Galgani sulle sue vicissitudini sentimentali: se la conoscenza con Juan Luis sembra procedere a gonfie vele, è sul suo passato che la dama del Trono Over non ha avuto bellissime parole. Su Giorgio Manetti, in particolare, la torinese ha detto di non cercare un signore con le sue caratteristiche: la relazione con "il gabbiano", infatti, ha fatto soffrire a tal punto la protagonista del dating-show che oggi ambisce a qualcosa di diametralmente opposto.

Gemma 'rapita' da Juan Luis: 'Mi ha colpito subito, è sensibile'

Sono passati pochi giorni da quando è stata trasmessa su Canale 5 la puntata di Uomini e Donne in cui Gemma ha incontrato Juan Luis, un bel signore di 57 anni che ha contattato la redazione appositamente per fare la sua conoscenza. La dama del Trono Over ha rilasciato un'interessante intervista alla rivista ufficiale della trasmissione, nella quale ha spaziato su vari argomenti, in primis sulle persone con le quali ha avuto una storia d'amore davanti alle telecamere.

Sull'uomo di origini venezuelane che sta frequentando da qualche settimana, ad esempio, la torinese ha detto: "Mi ha colpito subito il suo sorriso ed ora è un crescendo. Mentre ballavo con lui le sue labbra mi attiravano come una calamita".

La protagonista della versione "senior" del dating-show, ha aggiunto che il cavaliere la sta stupendo ogni giorno di più, mostrandole delle caratteristiche caratteriali che lei ha sempre cercato in un uomo: "È leale, trasparente, simpatico e sensibile". Quando le viene chiesto se Juan Luis le ricorda in qualcosa Giorgio Manetti, però, Gemma risponde seccamente: "No, lui non è il nuovo Giorgio".

Le frecciatine di Gemma all'ex Giorgio

Il paragone che il pubblico potrebbe fare tra Manetti e il suo nuovo spasimante indispettisce non poco Gemma, che afferma: "In nessun uomo io cerco qualcosa di Giorgio, che sia ben chiaro. Non ho mai cercato un sostituto o un clone che somigli a lui". La Galgani ha rifilato una frecciatina non da poco all'ex fidanzato quando ha detto che spera di non dover avere più a che fare con qualcuno che abbia gli stessi aspetti spigolosi del suo carattere, aspetti che l'hanno fatta soffrire tanto in passato.

"Lui era troppo preso da sé stesso, io vorrei un uomo generoso che mi stia accanto con delicatezza e amore", ha fatto sapere la dama di Trono Over al magazine ufficiale della trasmissione. "Ho già dato con lui, ora voglio vivere senza farmi del male. Cerco qualcuno che mi dia sicurezza e magari potrebbe essere proprio Juan Luis", ha concluso la torinese nello sfogo che molti siti di Gossip hanno riportato nelle ultime ore.