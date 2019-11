Torna l'appuntamento con le notizie su L'Isola di Pietro 3, la Serie TV con protagonista Gianni Morandi, che nelle prime due stagioni ha riscosso un enorme successo di pubblico grazie ai temi toccati.

La trama, riguardante la quinta puntata in onda venerdì 15 novembre su Canale 5 annuncia importanti colpi di scena. Nel dettaglio, Valerio Ruggeri e Elena Sereni si butteranno a capofitto per ritrovare Irene Manca dopo il rapimento della piccola Anna. Caterina, invece, cambierà programma, mentre Leonardo si troverà in pericolo.

L'Isola di Pietro 3, puntata 15 novembre: Irene rapisce Anna

Continua il successo della serie tv ambientata a Carloforte con protagonista Gianni Morandi, tornato alla recitazione dopo parecchi anni di lontananza. Le anticipazioni de L'Isola di Pietro 3, incentrate sulla quinta puntata in programma venerdì 15 novembre dalle ore 21:20 su Canale 5, rivelano che Valerio e Elena guideranno le indagini serrate per acciuffare i responsabili del rapimento della neonata, salvata in extremis dal dottor Sereni.

Tutti i sospetti punteranno il dito su Irene Manca, la quale è scomparsa nel nulla insieme Anna. Alla fine la verità sembrerà imminente grazie all'appoggio provvidenziale di Diego (Erasmo Genzini) che sarà l'assoluto protagonista di questa penultima puntata.

Caterina si rifiuta di partire con Leonardo

Durante la quinta puntata de L'Isola di Pietro 3, tutti gli occhi saranno puntati sulla decisione di Caterina (Alma Noce). La Rovandi, infatti, avrà dei dubbi sulla sua storia sentimentale con Leonardo, che si ripercuoteranno sulla sua decisione di lasciare Carloforte.

La nipote del pediatra si rifiuterà di abbandonare il paesino quando scoprirà che l'istruttore di windsurf si trova in pericolo. Per questo motivo, la figlia di Elena (Chiara Baschetti) si troverà in una situazione spiacevole, forse provocata dal suo cambio di programma.

Intanto continueranno le indagini per acciuffare il responsabile della morte di Chiara. Una svolta potrebbe arrivare dall'identificazione di una macchina parcheggiata nel cantiere del padre della ragazza.

Valerio e Elena in crisi

Ma non saranno gli unici colpi di scena che caratterizzeranno la puntata del 15 novembre, in quanto inizieranno i problemi per Valerio e Elena, la vedova di Alessandro (Michele Rosiello). Le preoccupazioni famigliari reciproche mineranno la loro relazione. La coppia riuscirà a trovare Anna e il responsabile della morte di Chiara? In attesa di saperlo, si ricorda che per vedere le repliche della terza stagione della fiction con Gianni Morandi e Francesco Arca basta collegarsi al portale "Mediaset Play", il servizio in streaming totalmente gratuito.