Manca sempre meno alla scelta di Giulio Raselli a Uomini e donne: al termine dell'ultima registrazione del Trono Classico, il ragazzo è stato messo all'angolo da Giovanna Abate, che gli ha chiesto di prendere una decisione definitiva al più presto. Oggi, venerdì 29 novembre, è uscito il nuovo numero della rivista ufficiale della trasmissione, che ha raccolto gli sfoghi delle due corteggiatrici dell'alessandrino: Giulia D'Urso, in particolare, ha messo in dubbio la credibilità della "rivale" con parole molto forti.

Giulia si sfoga prima della scelta

Mercoledì scorso, durante la registrazione del Trono Classico, è successo di tutto: Veronica Burchielli ha ammesso di pensare ancora ad Alessandro Zarino e di volerlo incontrare, Giulia D'Urso ha dovuto fare i conti con una segnalazione che ha minato la sua credibilità.

Oggi, venerdì 29 novembre, sulle pagine di Uomini e Donne Magazine, la ragazza si è sfogata sul percorso di conoscenza che ha intrapreso non molto tempo fa con Giulio Raselli, che è costretta a "condividere" con Giovanna Abate.

Leggendo l'intervista che la corteggiatrice ha rilasciato alla rivista ufficiale della trasmissione, si evince che sia antecedente all'ultima puntata, ovvero quella in cui ha lasciato lo studio in lacrime senza che il tronista la rincorresse.

Interpellata da un giornalista sulla "rivale", Giulia ha detto: "È intelligente e veloce nei ragionamenti, sa parlare più di me, che faccio fatica per via dell'imbarazzo. La vedo anche furba, sa benissimo che a Giulio piacciono i caratteri forti".

La giovane ha anche definito "poco spontanea" Giovanna, che in alcune circostanze la percepisce come finta.

"Non sono sicura che dirà di sì, alla scelta potrebbe tirarsi indietro", ha aggiunto la D'Urso sulle pagine del settimanale di Gossip.

Giovanna su Giulia: 'Bella ma statica'

Anche la Abate ha rilasciato un'intervista a U&D Magazine prima dell'ultima registrazione del Trono Classico.

La ragazza ha sostanzialmente detto si sentirsi combattuta nei confronti di Giulio: se la testa le dice di lasciar perdere perché lui alla fine sceglierà Giulia, il cuore la spinge a continuare a conoscerlo e provare a portarlo a casa con sé.

Interpellata sulla corteggiatrice con la quale si sta contendendo il cuore di Raselli, Giovanna ha detto: "Oggettivamente è molto bella, ma di donne belle ne ho viste tante. Penso che lei sia una persona statica, siamo diverse in tutto. Lei è pacata, invece per me in amore è tutto lecito".

Insomma, le due spasimanti del tronista non se le sono mandare a dire: chissà cosa accadrà durante la prossima puntata dei "giovani", se Giulio andrà a riprendere Giulia oppure se la sua scelta sarà Giovanna.