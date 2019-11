Nuovo spazio dedicato alla telenovela spagnola Una vita, sempre pronta a regalare emozioni ai telespettatori. Negli episodi che i fans iberici hanno già avuto modo di seguire gli scorsi mesi, a seguito delle uscite di scena di Celia e Trini, c’è stato un evento importante: Ramon Palacios (Juanma Navas), dopo essere stato scagionato, ha ritrovato la serenità perduta al fianco dell’ex domestica di Ursula Dicenta. A fare breccia nel cuore del padre di Maria Luisa e Antonito è stata Carmen (Maria Blanco).

Il borghese è giunto all’altare con la sua nuova fiamma, dopo aver detto a Felipe Alvarez Hermoso i veri motivi per cui le loro rispettivi mogli sono morte. La cerimonia nuziale è stata celebrata nel migliore dei modi anche con la presenza di Milagros, la bambina che il Palacios ha avuto dalla Crespo.

Ramon viene scagionato, Felipe apprende la verità sulle morti di Trini e Celia

Le puntate spagnole che il pubblico ha visto sull’emittente televisiva La 1 TVE a partire dallo scorso febbraio 2019, hanno portato in scena un salto temporale di dieci anni.

Nel quartiere di Acacias 38 ci sono stati tanti cambiamenti, partendo da Felipe ancora affranto per aver perso la moglie Celia deceduta cadendo dalla finestra dell’abitazione di Ramon. Quest’ultimo, dopo aver scontato la sua pena in prigione con l’accusa di essere l’assassino della consorte dell’avvocato, è tornato in libertà. Il ricco borghese ha scelto di uscire allo scoperto, rivelando all’Alvarez Hermoso la sconcertante verità sul decesso della sua amata Trini: in particolare il Palacios ha trovato il coraggio per far sapere all’avvocato che sua moglie ha esalato l’ultimo respiro sotto lo sguardo di Celia, per non aver assunto la pastiglia prescritta dal medico per fermare le crisi respiratorie di cui soffriva dopo aver dato alla luce Milagros.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Una Vita

L’avvocato rimarrà sconvolto dal racconto del suo ex amico, nel momento in cui gli ha detto che sua moglie non appena la Crespo perse i sensi l’ha uccisa soffocandola con un cuscino. Per dimostrare la sua tesi Ramon ha fatto presente a Felipe che fu proprio Celia a confessargli di aver posto fine all'esistenza di sua moglie, nel momento in cui era intenzionata a rapire Milagros.

Il Palacios sposa Carmen, il ritorno di Milagros

A quel punto il borghese ha sottolineato all’avvocato che la signora Alvarez Hermoso ebbe l’incidente che l’ha condotta alla morte nel tentativo di fuggire con la sua bambina.

Successivamente il vedovo di Trini ricomincerà a riprendere in mano la sua vita di sempre grazie al supporto di Carmen. Dopo aver fatto capire agli abitanti di aver trascorso parecchi anni dietro le sbarre del carcere ingiustamente, il padre della piccola Milagros si è affezionato sempre di più alla Sanjurjo. Ramon ha passato gran parte delle sue giornate in compagnia dell’ex inserviente di Ursula, fino ad innamorarsene. Il suocero di Lolita ha fatto capire di aver superato il lutto della moglie Trini, sorprendendo Carmen con una proposta di matrimonio: quest’ultima ha accettato subito di diventare la moglie del Palacios.

Dopo aver smesso di essere al servizio di Samuel Alday, l’ex inserviente ha iniziato ad organizzare i preparativi delle sue nozze facendosi realizzare il suo abito da sposa da Susana. La coppia ha deciso di comune accordo di festeggiare la loro unione alla pensione Buenas Noches di Servante e Fabiana. Finalmente la Sanjurjo e Ramon hanno pronunciato il fatidico "Sì lo voglio": a questo indimenticabile giorno ha preso parte anche Milagros, giunta da Parigi proprio per assistere al lieto evento.