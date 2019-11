Doppio "scossone" nel Trono Classico di Uomini e donne ieri, mercoledì 27 novembre. Le anticipazioni che hanno riportato alcuni blog, informano il pubblico che Veronica Burchielli e Giulio Raselli hanno dovuto affrontare non poche critiche. Se la ragazza ha ammesso di pensare ancora ad Alessandro Zarino, il tronista ha fatto i conti con due segnalazioni su Giulia D'Urso: un'ex corteggiatrice ha raccontato dei baci che si sarebbe scambiata con un calciatore, mentre Lorenzo Riccardi ha reso pubblico un flirt che hanno avuto tre anni fa.

Giulia D'Urso nel mirino: Raselli non le crede più

L'ultima registrazione del Trono Classico è stata alquanto movimentata: chi ha assistito alla puntata che dovrebbe andare in onda tra un paio di settimane su Canale 5, ha raccontato che i troni di Giulio Raselli e di Veronica Burchielli sono "agli sgoccioli". Dopo aver mostrato al pubblico le 4 esterne che il tronista ha fatto con Giovanna Abate e Giulia D'Urso in settimana, Maria De Filippi ha reso pubblica una segnalazione che è arrivata su quest'ultima.

Sheri, ex corteggiatrice di Alessandro Zarino, ha informato la redazione dei baci che la "collega" si sarebbe scambiata con un famoso calciatore lo scorso 2 novembre nel corso di una festa. Pare, inoltre, che la spasimante di Raselli abbia chiesto alle amiche di coprirla mentre amoreggiava, per evitare che qualcuno la vedesse. Giulio è apparso piuttosto sconvolto da questa notizia che la D'Urso non ha avuto il coraggio di smentire con credibilità. L'alessandrino, infatti, ha lasciato andare via la giovane ed ha ammesso che non l'avrebbe più cercata perché ha perso totalmente la fiducia in lei.

Il 'Cobra' torna in studio e scatena il gossip

Prima che Giulia abbandonasse lo studio in preda allo sconforto, un ex tronista molto amato ha confessato di aver avuto un flirt con lei. Lorenzo Riccardi, che ieri è stato ospite della registrazione con la fidanzata Claudia Dionigi, ha informato tutti i presenti dei baci che si è scambiato con la D'Urso tre anni fa: nonostante in molti la stessero attaccando, il "Cobra" ha preso le difese della giovane, definendola una brava persona.

Dopo che la corteggiatrice ha lasciato la puntata, Giulio ha detto non l'avrebbe più cercata: a questo punto, Giovanna ha domandato a Raselli cosa intendesse fare visto che è rimasta soltanto lei.

L'alessandrino ha confessato di non essere pronto a fare la scelta: se la prossima settimana tornerà sulla poltrona rossa, vorrà dire che ha deciso di conoscere meglio la Abate lontano dalle telecamere. Se non si presenterà, la sua scelta sarà stata quella di rientrare a casa da solo.