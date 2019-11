Venerdì 6 dicembre alle 21:25 Canale 5 trasmetterà la seconda puntata della serie Il processo. In attesa del primo appuntamento di stasera 29 novembre, sono state rilasciate già le prime anticipazioni della prossima settimana. Come il pubblico ha avuto modo di apprendere in queste ultime settimane, la fiction interpretata da Vittoria Puccini e Francesco Scianna è un legal thriller che ruota attorno all'omicidio di una diciassettenne. La PM Elena Guerra continuerà ad essere convinta della colpevolezza di Linda Monaco, mentre l'avvocato Ruggero Barone seguiterà a difendere la sua cliente con qualsiasi prova o testimonianza che possa smontare le tesi del Pubblico Ministero.

Nella seconda puntata l'imputata continuerà a professarsi innocente ma l'accusa, grazie a due testimoni chiave, dimostrerà la natura crudele della donna.

Seconda puntata de Il processo, anticipazioni: Barone sposta l'attenzione dell'accusa su un nuovo misterioso sospettato

Nella seconda puntata della serie Il processo aumenteranno le difficoltà per Elena Guerra che da una parte vedrà andare a rotoli il suo matrimonio e dall'altra in tribunale la causa contro Linda Monaco proseguirà con inaspettati colpi di scena.

Secondo le anticipazioni diffuse in rete, nella puntata in onda venerdì 6 dicembre, l'inattesa confessione di due testimoni chiave peggiorerà la situazione dell'imputata. Con le dichiarazioni raccolte dalla PM e rivelate in tribunale, verrà svelata la spietatezza dell'algida figlia di Gabriele Monaco, dipinta come una donna ossessiva e senza scrupoli. Ciò che verrà detto in aula dimostrerà che una donna con tali caratteristiche potrebbe aver commesso l'atroce delitto senza farsi alcun problema. Quando sembrerà che tutto remi contro l'imputata, il suo avvocato difensore ribalterà la situazione spostando l'attenzione su un nuovo sospettato.

Anticipazioni seconda puntata: Barone ribalta il processo con la testimonianza di Silvia

Nel secondo appuntamento con Il processo, Ruggero Barone otterrà un'informazione importante che gli permetterà di spostare l'attenzione su un altro sospettato, un uomo misterioso che la sera prima dell'omicidio discusse animatamente con la vittima. Secondo le anticipazioni della seconda puntata, Silvia dichiarerà di aver assistito al litigio tra Angelica e lo sconosciuto e così facendo aprirà una nuova strada nelle indagini.

Nel frattempo il pubblico ministero Guerra continuerà ad insistere sulla ricerca di Lorenzi, il factotum della famiglia Monaco che ha lasciato l'Italia per rifugiarsi in Brasile. In seguito la PM scoprirà una prova che le permetterà di incriminare Linda ma, ancora una volta, Barone troverà il modo di ribaltare la situazione facendo vacillare le certezze della protagonista.