Sabato 2 novembre è avvenuta una nuova registrazione di Uomini e donne riguardante il trono Over del dating show di Maria De Filippi. Stando alle anticipazioni riportate sul sito 'Il Vicolo delle news', la puntata è iniziata come di consueto, con Gemma Galgani la quale, dopo il rifiuto di JeanPierre, sembra aver ritrovato il sorriso con il nuovo corteggiatore di origine venezuelana Juan Luis. Tra Ida e Riccardo invece, le cose non sembrano andare per il meglio e tra loro ci si metterà anche Armando, il quale si toglierà qualche sassolino dalla scarpa scatenando la reazione di Tina Cipollari.

Anticipazioni Uomini e donne: Gemma in brodo di giuggiole per Juan Luis

Continuano a tenere banco anche nella nuova registrazione del 2 novembre le vicende legate alle storie amorose di Gemma Galgani la quale sembra aver archiviato in fretta il due di picche rifilatole da JeanPierre la scorsa settimana. La dama torinese infatti, ha fatto la conoscenza del cavaliere di origine venezuelana Juan Luis, con il quale è uscita in settimana e che le ha dedicato anche una canzone.

La Galgani sembrerà particolarmente emozionata per questa nuova conoscenza e, questo fatto, scatenerà i commenti di Tina Cipollari, la quale soprannominerà il cavaliere venezuelano 'il dottore', pronto a guarire Gems dalla tachicardia d'amore.

Spoiler registrazione del 2 novembre: Ida e Riccardo in crisi, discussione tra Tina e Armando

Dopo Gemma e Juan Luis, si passerà alla coppia Ida Platano e Riccardo Guarnieri che, come già sappiamo, hanno deciso di riprovarci.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Anticipazioni Tv

Le cose tra loro però, non sembreranno andare per il meglio, tanto che Ida lamenterà una mancanza di passione da parte del Guarnieri. Stando alle parole della dama bresciana, tra i due non vi è stato nemmeno un bacio e la Platano si risentirà anche del fatto che lui non abbia commentato le sue foto su Instagram. I due finiranno per discutere dietro le quinte del programma. Al ritorno in studio, la discussione si animerà ancor di più a causa dell'incursione di Armando il quale, in settimana, ha pubblicato delle storie sul social network contro la coppia, alludendo anche a delle ipotetiche 'corna'.

Stando alle anticipazioni fornite da 'Il Vicolo delle news', la Cipollari si arrabbierà moltissimo con il cavaliere napoletano, accusandolo di 'rosicare' e di infangare la gente quando non ottiene ciò che vuole. JeanPierre intanto, continuerà a frequentare due dame.

Ricordiamo che tutto quanto avvenuto nella registrazione di Uomini e donne dello scorso 2 novembre andrà in onda su Canale 5 nel corso delle prossime settimane, nel consueto orario delle 14:45.

Ricordiamo inoltre che, su Witty Tv, sono disponibili diverse clip riguardanti le puntate già andate in onda, oltre a diverse curiosità sui protagonisti del Trono Over del dating show di Maria De Filippi.