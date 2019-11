Il primo appuntamento con il reality show nuziale "Abito da sposa cercasi - Palermo" è per la sera di martedì 5 novembre alle 22:15. In quella data la trasmissione potrà essere vista in tv su Real Time e in streaming online su Dplay Plus.

In ogni puntata di questo format al profumo di fiori d'arancio il fashion stylist Enzo Miccio aiuterà alcune spose a trovare il vestito di matrimonio dei propri sogni presso l'Atelier Barbàra.

Da martedì 5 novembre il programma "Abito da sposa cercasi - Palermo" sarà disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Dplay Plus con tutti gli episodi e inizierà ad essere trasmesso in tv su Real Time al canale 31 del digitale terrestre.

In ciascuno dei 10 episodi che compongono la messa in onda di questo format, l'esperto di stile Enzo Miccio sarà d'aiuto a varie spose che si recheranno all'Atelier Barbàra di Palermo per cercare il vestito nuziale sognato fin da piccole.

Le future spose arriveranno alla boutique palermitana accompagnate da amiche, amici, familiari, parenti, testimoni di nozze e una volta arrivate in loco potranno fruire dei preziosi consigli del famoso esperto di matrimoni.

Miccio prenderà certamente in piena considerazione i sogni e le aspettative di ognuna delle spose, ma poi cercherà di indirizzarle verso la scelta del modello giusto anche e soprattutto con l'aiuto della sua preziosa esperienza. Oltre alle dritte di Enzo Miccio, le ragazze potranno anche contare sull'appoggio e su consigli di Piera, la proprietaria della boutique, e delle due ottime consulenti Federica e Cinzia.

La versione americana del format

"Abito da sposa cercasi - Palermo" rappresenta la versione italiana del seguitissimo reality show statunitense "Say Yes to the Dress".

Questo programma di grande successo racconta cosa avviene dietro le vetrine della boutique di abiti da matrimonio più grande al mondo, ovvero il famoso Kleinfeld Bridal di Manhattan, nella città di New York. La serie statunitense è andata in onda su Real Time con il titolo “Abito da sposa cercasi” e ha mostrato al pubblico italiano i sogni, i desideri, ma anche i capricci e le bizzarrie delle ragazze più esigenti dell'universo a stelle e strisce.

Per una donna, infatti, la scelta dell'abito nuziale ha sempre rappresentato un momento di grande importanza. Prima di procedere a un acquisto definitivo è quantomai necessario valutare, provare, confrontare e decidere quale possa essere il vestito migliore da indossare per pronunciare il fatidico "sì, lo voglio", ma questo naturalmente comporta sempre anche un discreto dispendio di tempo e di energie.