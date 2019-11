Nello studio di Uomini e donne si è recentemente formata una nuova coppia composta da Giulia e Daniele. La bella tronista romana ha scelto di portare a termine il suo percorso all'interno del programma di Maria De Filippi, scegliendo la persona che in queste settimane le ha fatto battere il cuore. Trattasi proprio del giovane Schiavon, che nel momento della scelta (del tutto inaspettata) ha preso subito in mano le redini della situazione stringendo tra le sue braccia la ragazza e facendole sentire tutto il suo calore.

I due sono ritornati in studio a U&D nel corso dell'ultima registrazione del trono classico del 20 novembre e hanno svelato i loro progetti futuri, tra cui quello di andare a vivere assieme.

Il ritorno di Giulia e Daniele a Uomini e donne dopo la scelta finale: i due stanno cercando casa

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni su Uomini e donne rivelano che Giulia e Daniele si sono ripresentati in trasmissione dalla De Filippi per fare un bilancio di queste prime giornate che hanno trascorso assieme dopo la fatidica scelta finale avvenuta in trasmissione.

I due sono stati accolti dall'applauso del pubblico che ha fatto il tifo per questa coppia e non sono mancati i baci e le carezze nel corso dell'intervista. Insomma sembrerebbe proprio che tutto stia procedendo nel migliore dei modi per questi due giovani fidanzati. Daniele, che durante il suo percorso a Uomini e donne, ha dimostrato di essere una persona molto timida, ha ammesso di aver trovato tutto quello che lo rende felice e che Giulia lo fa stare bene.

L'ex tronista, invece, ha svelato che dal giorno in cui c'è stata la scelta finale, sta sempre a casa di Daniele e anche per questo motivo hanno già maturato una decisione importantissima. I due, infatti, a distanza di poche settimane dalla scelta hanno già deciso di trovare casa e quindi di andare a vivere insieme. Un passo importante ma che tuttavia si sentono in grado di fare dopo aver capito di essere profondamente in sintonia l'uno con l'altro.

Giulia sulla scelta di Giulio Raselli, tifa per Giovanna

Nel corso dell'ospitata, poi, Maria De Filippi ha chiesto dei pareri a Giulia anche su quella che potrebbe essere la scelta finale di Giulio Raselli, il quale ormai si sta avvicinando verso il fatidico momento. Senza peli sulla lingua, la Quattrociocche ha ammesso di fare il tifo per Giovanna e ha aggiunto che quando prenderà casa con Daniele, la inviterà a trascorrere delle serate assieme perché le sta molto simpatica.

Sull'altra pretendente (Giulia), invece, la Quattrociocche ritiene che sia troppo 'moscia' per Raselli e quindi non rappresenterebbe la persona adatta per lui.