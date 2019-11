La fiction televisiva 'L'Isola di Pietro 3', che vede protagonista Gianni Morandi, Chiara Baschetti e Francesco Arca è giunta al termine di questa stagione. Venerdì 22 novembre, dalle ore 21.30 circa, su Canale 5 andrà in onda l'ultima puntata, dove si farà luce sulla morte di Chiara Spano. La giovane potrebbe avere finalmente giustizia. In caserma si presenterà Monica, che dirà di aver appiccato il fuoco.

Caterina, invece, proverà a recuperare il suo rapporto con Diego, ma il ragazzo penserà di crearsi una famiglia con Margherita e Anna. Infine Valerio, dopo aver depistato le indagini, deciderà di lasciare Carloforte.

Anticipazioni 22 novembre: Valerio depista le indagini

Le anticipazioni de L'Isola di Pietro 3 relative all'ultima puntata, annunciano numerosi colpi di scena. Le indagini sulla morte di Chiara avranno una svolta con la confessione di Monica.

La donna racconterà di aver appiccato il fuoco sulla barca; le sue parole però, non convinceranno Pietro, Elena e Valerio. I tre inizieranno a pensare che Monica stia proteggendo sua figlia Stella. Quest'ultima si è presentata come migliore amica della Spano, ma il suo atteggiamento è sempre stato misterioso. Ruggeri di conseguenza, per aiutare la sua ex, tenterà in tutti i modi di depistare le indagini e confondere le idee ai colleghi. Intanto Diego, con l'aiuto della Sereni, cercherà di trovare la giusta soluzione per il caso.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

L'isola di pietro 3: Caterina pronta a riconquistare Diego

Le anticipazioni de L'Isola di Pietro 3 si concentreranno anche su Caterina. La nipote del dottore, dopo aver chiuso la sua relazione con Leonardo, vorrà riconquistare Diego. La giovane capirà infatti di essere ancora innamorata del suo ex fidanzato e si confiderà con Pietro. Purtroppo, tra i due le cose non saranno semplici, perché Diego deciderà di fare da padre ad Anna e vivere la sua vita accanto a Margherita.

Ma è davvero quello che desidera?

Valerio ed Elena, nel frattempo, continueranno ad indagare sulla morte di Chiara. Dopo aver depistato le indagini, Ruggeri deciderà di abbandonare Carloforte. Il vicequestore penserà che chiedere un trasferimento sia l'unico modo per togliersi dai guai e trovare una sua dimensione. Elena, ovviamente, non sarà affatto d'accordo con la sua decisione e proverà a convincerlo a non andare via.

Ci riuscirà? E Caterina, ritornerà tra le braccia del suo ex?

Intanto, nell'attesa dell'ultima puntata, i fan si stanno già chiedendo se ci sarà una quarta stagione de L'isola di Pietro. In termini di ascolti, le prime tre edizioni hanno superato ogni prospettiva ma purtroppo, almeno per adesso non ci sono certezze su un possibile prosieguo.