Tra Gemma Galgani e Juan Luis prosegue la conoscenza a Uomini e donne trono over. La coppia continua ad essere protagonista delle varie puntate del programma pomeridiano di Maria De Filippi. Durante l'appuntamento trasmesso su Canale 5 ieri, 18 novembre, la dama torinese non ha affatto apprezzato gli atteggiamenti di Tina Cipollari, la quale sta cercando in tutti i modi di attirare su di sé le attenzioni del cavaliere italo-venezuelano.

Tina vuol fare ingelosire Gemma a U&D e prova a 'conquistare' Juan Luis

Stando a quanto avvenuto negli ultimi tempi a Uomini e Donne trono over, sembra proprio che Gemma sia particolarmente attratta dal suo nuovo corteggiatore. La Galgani, infatti, nonostante gli avvertimenti di Maria De Filippi, starebbe già guardando al futuro, avendo ammesso che Juan Luis ha scatenato in lei una vera e propria tempesta di sensazioni ed emozioni che non riesce a contenere.

Tuttavia, a mettere i bastoni tra le ruote alla conoscenza tra la dama piemontese e il cavaliere venezuelano ci sta pensando Tina Cipollari che, nel corso della puntata del 18 novembre, ha chiesto alla conduttrice di poter concedersi un ballo con l'uomo. Questa è una sorta di strategia che la storica opinionista di Uomini e Donne aveva già attuato in passato con Giorgio Manetti per far ingelosire Gemma.

Anche in quella circostanza, infatti, l'ex moglie di Kikò Nalli aveva cercato in tutti i modi di attirare verso di sé il "gabbiano" con una serie di attenzioni che avevano infastidito la torinese.

In effetti, anche in quest'occasione pare che la Galgani non abbia gradito le gentilezze di Tina, sottolineando che dietro il suo comportamento si nasconderebbe della malizia che gli altri (compreso Juan Luis) non riuscirebbero a percepire.

Nonostante ciò, la Cipollari è andata avanti per la sua strada, chiedendo addirittura alla De Filippi di potersi concedere almeno otto balli differenti con il cavaliere.

Gemma Galgani infastidita: 'Qui finisce in tragedia'

Ad un certo punto la Galgani, con voce bassa, ha esclamato: "Qui finisce in tragedia, ti avverto". Insomma, sembra proprio che stavolta la dama torinese del trono over non abbia alcuna intenzione di darla vinta alla Cipollari.

Riuscirà finalmente a coronare il suo sogno d'amore e ad andare via dalla trasmissione della De Filippi con l'uomo della sua vita? I fan sperano vivamente che Juan Luis possa essere la persona giusta ma, per capire se sarà così, sarà necessario seguire gli ulteriori sviluppi della frequentazione attualmente in atto.

Intanto, nel corso del fine settimana, ha fatto il giro dei social network una foto che ritraeva Juan Luis insieme ad una donna misteriosa.

Il cavaliere di Uomini e Donne ha subito precisato che si tratterebbe semplicemente di un'amica, anche se il popolo del web l'ha immediatamente accusato di voler soltanto sfruttare Gemma per ottenere della visibilità. L'uomo però si è prontamente difeso, affermando di non avere alcuna intenzione di prendere in giro la Galgani.