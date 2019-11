Tradimenti, pesanti accuse, stoccate al vetriolo e denunce. L’amicizia tra Eleonora Rocchini e la sorella di Oscar Branzani è finita nel peggiore dei modi. A determinare lo strappo il legame sentimentale tra la fiorentina e l’ex fidanzato di Dalila. Un feeling cresciuto giorno dopo giorno all’insaputa della napoletana che ancora soffriva per quella relazione conclusasi qualche mese prima. Nel mezzo anche la fine della love story, nata negli studi di Uomini e donne, tra l’imprenditore e la Rocchini.

Nelle ultime ore la situazione è diventata incandescente con Eleonora e Dalila che si sono rese protagonista di un botta e risposta social che ha fatto il giro del web.

Tutto è partito da uno scontro infuocato tra l’ex corteggiatrice ed Oscar avvenuto qualche giorno in un locale. La ventiquattrenne sostiene di essere stata minacciata ed aggredita dall’ex. Immediata la replica di Dalila: “Verrai denunciata per ciò che hai scritto, non ci sono stati né calci né pugni”.

Eleonora Rocchini e il flirt con l'ex di Dalila dopo la fine della love story con Oscar

Il rapporto tra la famiglia Branzani ed Eleonora Rocchini si è fatta rovente nelle ultime ore. Dopo i rumors relativi alla lite in un locale ed al rapporto sempre più intimo tra l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e Nunzio, ex di Dalila, la fiorentina è uscita allo scoperto con una serie di Stories attraverso le quali ha voluto chiarire la sua posizione.

Nel mirino della ventiquattrenne è finito, in particolar modo, Oscar con il quale ha chiuso la relazione quattro mesi fa. “Non eravamo più felici. Mi ha tradito, detto bugie ed aggredito anche psicologicamente” - accuse pesanti quelle della Rocchini che ha spiegato di aver vissuto mesi da incubo nel corso dei quali ha tentato di riallacciare il rapporto prima di andare completamente in tilt. “In questo momento di confusione ho incontrato una persona che mi ha trasmesso una dolcezza che non avvertivo da tempo”.

Il riferimento è all’ex fidanzato della sorella di Oscar con il quale il sentimento è cresciuto con il trascorrere delle settimane fino al terribile incidente di fine settembre nel quale è rimasta coinvolta anche Dalila. Eleonora ha spiegato che in seguito a quell’episodio ha compreso quanto ci tenesse a Nunzio ma che fosse anche preoccupata per la Branzani. “Ho sbagliato era la mia sorella maggiore e gliel’avrei dovuto dire”.

Per quanto concerne lo scontro verificatosi alcuni giorni fa Eleonora ha nuovamente puntato l’indice contro l’ex: “Comprendo il rancore ma da qui ad arrivare alle mani addosso e le minacce ce ne passa” - ha chiosato la Rocchini.

Alta tensione in un locale, la sorella dell'ex tronista: 'C'è stata una tirata di capelli'

Dalila Branzani ha replicato via Stories alle pesanti accuse di Eleonora che ha spiegato di aver sofferto tantissimo per la fine della relazione con Nunzio prima di precisare di essersi schierata sempre dalla parte della Rocchini quando il fratello commetteva degli errori.

“Era lui quello sbagliato agli occhi miei e di mia madre che ti ha trattato come una figlia”. La sorella di Oscar ha aggiunto che la fiorentina si vedeva in hotel con l’ex fidanzato mentre sui social parlava di un possibile riavvicinamento con Branzani. Inoltre Dalila ha spiegato di aver sofferto molto dopo l’incidente e di aver provato ancor più dolore quando ha saputo del flirt di Eleonora e Nunzio.

“Io ero paralizzata a letto e voi nella stanza accanto facevate i piccioncini”. La napoletana ha, inoltre, riferito di aver coperto l’ex corteggiatrice quando ha scoperto che si sentiva con Luca Daffré.

In relazione all’episodio della lite al locale che ha acceso la querelle Dalila ha affermato che il fratello non ha aggredito la Rocchini. “Sono stata io a reagire” - ha sottolineato la sorella di Oscar precisando che c’è stata una “tirata di capelli” durata pochi minuti. “Mi vergogno di quello che ho fatto, ma è venuta nel mio paese dopo quello che è accaduto e mi sono sentita presa in giro”.

Dalila ha chiuso annunciando che l’ex amica sarà denunciata per quello che ha scritto: “Non ci sono stati calci e pugni”.