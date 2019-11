Ida e Riccardo continuano ad essere al centro delle vicende di Uomini e donne. I due, da quando hanno scelto di riprendere in mano le redini della loro storia d'amore, non sono ancora riusciti a trovare un punto d'incontro, e in queste settimane hanno vissuto diversi momenti di tensione.

Anche durante l'ultima puntata del Trono Over trasmessa su Canale 5 non sono mancati i motivi di discussione, con la Platano che al culmine dell'ennesimo litigio è scoppiata in lacrime.

Guarnieri, intanto, su Instagram ha postato una dedica alquanto particolare, riportando le frasi di un brano di Alberto Urso che potrebbero essere rivolte proprio alla sua amata.

Riccardo posta delle frasi d'amore su Instagram: la destinataria potrebbe essere Ida

Le ultime notizie di Gossip sui protagonisti di Uomini e Donne rivelano che, nonostante i problemi e le numerose incomprensioni che stanno rendendo a dir poco complicato il suo rapporto con Ida, Riccardo in queste ultime ore ha dato libero sfogo alla sua vena romantica.

Il cavaliere pugliese, infatti, su Instagram ha postato stralci di un brano di Alberto Urso, vincitore dell'ultima edizione di Amici di Maria De Filippi.

Frasi d'amore che potrebbero essere rivolte proprio alla compagna, nonostante di recente non si siano mostrati insieme sui social, e quest'assenza ha generato un po' di preoccupazione tra i fan. Ida non ha commentato la tenera dedica di Riccardo, infatti tra le su ultime Stories compaiono soltanto dei video pubblicitari oppure dei post per Gemma Galgani, la sua amica del cuore.

Cosa accadrà tra di loro e come procederà il loro rapporto? Tina Cipollari, nel corso dell'ultima puntata di Uomini e Donne, è stata decisamente severa nei confronti della coppia, affermando che ormai è giunta al punto del non ritorno e aggiungendo che entrambi sarebbero legati da un sincero affetto ma non più da amore e passione. Ad ogni modo, per valutare se l'impressione dell'opinionista è esatta, bisognerà attendere le prossime registrazioni del programma.

Armando accusato di essere già fidanzato al di fuori di U&D

A gettare benzina sul fuoco delle tensioni tra Ida e Riccardo ci ha pensato il cavaliere Armando, secondo cui all'interno della coppia ci sarebbero stati dei tradimenti. Queste insinuazioni sono state prontamente rispedite al mittente. In un secondo momento, proprio Incarnato si è ritrovato nel bel mezzo di una polemica, poiché si sospetta che possa avere già una fidanzata al di fuori del contesto televisivo.

Il cavaliere, però, si è ribellato a queste accuse e, nel corso di un'intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine, ha provveduto a smentire l'indiscrezione, puntando il dito contro Tina Cipollari che avrebbe fatto emergere questa falsa storia nel momento in cui si è resa conto di un riuscire più ad avere un dialogo con lui.