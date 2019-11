Thomas Forrester è vivo e si presenta davanti a Hope per palesare la sua condizione. Lo rivelano le anticipazioni americane di Beautiful secondo le quali il figlio di Ridge e Taylor apparirà dalla ex moglie, in una stanza buia, facendole tirare un grande respiro di sollievo. Lei, che credeva di averlo ucciso dopo avere causato la sua caduta in una vasca contente dell'acido, si renderà conto che si è trattato solo di un malinteso.

Non era una sostanza mortale, infatti, quella in cui il rampollo Forrester è stato immerso per qualche istante. La coppia, dopo l'abbraccio iniziale, si confronterà sull'accaduto e non mancherà un rimprovero a Thomas, che avrebbe dovuto rivelare fin dall'inizio di stare bene. I rancori del passato potranno, a questo punto, dirsi superati? È quanto trapela dagli spoiler relativi alla prossima settimana che segnalano come il Forrester e la Logan siano insieme nel dare a Douglas la bella notizia sulla custodia congiunta.

Trame Beautiful: Thomas cade in una soluzione detergente

Secondo quanto riportano le anticipazioni americane di Beautiful, Thomas si paleserà a Hope, ammettendo di essere vivo. Lei non riuscirà a spiegarsi come possa essere sopravvissuto dopo la terribile caduta, tenendo conto che Charlie aveva spiegato che si trattava di acido cloridrico. La Logan credeva che fosse morto, motivo per cui non riusciva a darsi pace per avere sottratto il padre al piccolo Douglas.

Thomas proverà a tranquillizzarla in tal senso, spiegando che i tecnici avevano sostituito il pericoloso acido con una soluzione detergente prima della sua caduta. Hope racconterà, quindi, di avere sofferto molto per la grande preoccupazione e di essersi confrontata con Brooke, a sua volta convinta che il figliastro non ce l'abbia fatta. Arriverà anche il momento di un rimprovero: Thomas avrebbe dovuto palesarsi subito, senza farla attendere un giorno intero in preda alla disperazione più totale. Il figlio di Ridge si scuserà per questa attesa ma confermerà di amare ancora l'ex moglie.

Anticipazioni Beautiful: Thomas e Hope uniti come genitori di Douglas

L'incontro tra Thomas e Hope ha stupito i telespettatori di Beautiful, che si sarebbero aspettati un confronto ben più acceso tra i due ex coniugi Forrester. Si è trattato, invece, di un faccia a faccia ai limiti del romanticismo, al punto da far pensare ad un possibile risvolto sentimentale tra i due.

Il fatto è confermato anche dalle anticipazioni relative alle puntate dal 25 al 29 novembre, durante le quali Thomas e Hope saranno insieme nell'informare Douglas delle novità relative alla custodia congiunta.

Il bambino scoprirà così che la Logan è diventata la sua mamma anche davanti alla legge. Non solo: il figlio di Ridge e Taylor farà in modo di collaborare attivamente con l'ex moglie anche alla Forrester Creations, proprio nel momento in cui Liam ha deciso di tornare a lavorare alla Spencer Pubblications.