Domenica 24 novembre, dalle ore 14:00 su Rai Uno, andrà in onda una nuova puntata di Domenica In, contenitore della domenica pomeriggio della rete ammiraglia della Rai. Mara Venier, che come sempre condurrà le oltre tre ore del programma, intervisterà numerosissimi ospiti. La puntata si aprirà con una lunga intervista a Vanessa Incontrada e a Gigi D'Alessio, che presenteranno il loro nuovo show dal titolo '20 anni che siamo italiani'.

Gigi D'Alessio si esibirà in alcuni dei suoi pezzi più celebri

Vanessa Incontrada e Gigi D'Alessio, dunque, presenteranno al pubblico il loro nuovo show. Il programma, che andrà in onda tutti i venerdì in prima serata su Rai Uno, partirà il prossimo 29 novembre e promette di essere un vero e proprio varietà: "In 20 anni che siamo italiani vi sarà tanto spettacolo, tanta musica e tanto intrattenimento.

Vi saranno momenti in cui si riderà, altri in cui si piangerà e altri in cui cercheremo di far riflettere le persone a casa", ha dichiarato il cantante napoletano durante una intervista a TV Sorrisi e Canzoni. Dopo l'intervista alla Venier, invece, Gigi D'Alessio si esibirà in alcuni dei suoi pezzi più celebri ed amati.

Domenica In, tutti gli altri ospiti

Molti saranno gli altri ospiti che Mara Venier intervisterà durante la diretta.

Tornerà in studio Gigliola Cinquetti, una delle cantanti più amate del nostro Paese, la quale è stata ospite del programma già la scorsa settimana. La vincitrice di due edizioni del Festival di Sanremo si esibirà con Alle porte del Sole, brano uscito nel 1973 e con il quale vinse Canzonissima di quello stesso anno. Allo show presenzierà poi anche Marco Bocci, che presenterà al pubblico il suo film A tor Bella Monaca non piove mai, che l'ha visto fare il suo esordio come regista cinematografico.

Il film, che uscirà nelle sale giovedì 28 novembre, parlerà di come si vive in una periferia; con l'attore, inoltre, si parlerà anche della sua vita privata (è sposato con la collega Laura Chiatti). Ma nelle tre ore e mezza di diretta vi sarà spazio anche per temi molto più seri come quello della violenza sulle donne; lunedì 25 novembre sarà la Giornata mondiale contro la violenza sulle donne e per parlare di questo appuntamento vi sarà l'intervista al Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, con il quale si parlerà della legislazione italiana in merito.

Infine, spazio al ricordo di Nadia Toffa, la 'Iena' scomparsa lo scorso agosto; Mara Venier intervisterà la mamma Margherita, che presenterà il libro Non fate i bravi. La testimonianza che ci ha lasciato, nel quale sono raccolti gli ultimi pensieri di Nadia. Tutti i proventi del libro saranno devoluti in beneficenza. Domenica In sarà visibile anche in diretta streaming dal sito di RaiPlay.