Oggi, 19 novembre 2019, andrà in onda una nuova puntata di Uomini e donne dedicata alla seconda parte del Trono Over. Dopo l'appuntamento di ieri, in quello odierno continueremo a seguire le vicende di Gemma Galgani che continua a contendersi il cavaliere Juan Luis. Inoltre, al centro dello studio Ida e Riccardo ci renderanno protagonisti di una nuova crisi di coppia, la quale potrebbe porre fine definitivamente alla loro relazione.

Gemma Galgani e la sua gelosia per Juan Luis

Nella puntata di ieri, Gemma sembrava molto contenta della sua conoscenza con Juan Luis. Tuttavia, prima con Tina Cipollari e poi con altre dame, queste sue convinzioni sono andate via via scemando.

Durante la puntata di oggi, infatti, l'affascinante cavaliere verrà dapprima conteso in pista da ballo tra Tina Cipollari e Barbara. Il colpo finale però arriverà quando Maria De Filippi comunicherò l'ingresso di due dame entrate per conoscere Juan Luis. L'uomo si sentirà molto in difficoltà. Tutto questo spezzerà l'animo sognante di Gemma, la quale uscirà dallo studio in lacrime.

Ida e Riccardo: di nuovo crisi di coppia

La puntata di ieri è terminata proprio con l'ingresso in studio della coppia formata da Ida e Riccardo. Oggi, si inizierà proprio col parlare delle loro difficoltà. La donna, infatti, contesterà al fidanzato di non sentirsi desiderata ed amata. Come sempre, il cavaliere manterrà un atteggiamento ostile e sulla difensiva e non se le manderà di certo a dire.

A complicare il tutto ci penserà Maria De Filippi la quale cercherà di far capire al leccese se c'è davvero attrazione tra lui e la sua fidanzata.

Riccardo a questo punto, stufo dei continui attacchi da parte della fidanzata, lascerà lo studio, deciso sembra a porre fine alla loro relazione.