Giunge al termine la quinta stagione di Un passo dal cielo, la fortunata serie televisiva di Rai 1 che vede protagonisti Daniele Liotti e Pilar Fogliati e che, in queste settimane di messa in onda, ha ottenuto dei risultati d'ascolto molto soddisfacenti in prime time. Giovedì 14 novembre andrà in onda la decima e ultima puntata di questa stagione dove vedremo che Vincenzo, dopo essere stato colpito da un colpo di pistola, si ritroverà a lottare tra la vita e la morte.

Occhi puntati anche su Leonardo, che sparirà nel nulla facendo preoccupare tutti i suoi cari.

Anticipazioni Un passo dal cielo 5 ultima puntata: Vincenzo in pericolo di vita

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni sul decimo e ultimo episodio di Un passo dal cielo 5 in onda giovedì, rivelano che si partirà subito con le novità che riguardano il povero Vincenzo, il quale verrà trasportato con estrema urgenza in ospedale, come testimoniano le immagini del promo che stanno andando in onda in questi giorni in televisione.

Dopo essersi beccato un colpo di pistola, Vincenzo si ritroverà a lottare tra la vita e la morte su un letto d'ospedale. Riuscirà a salvarsi e a risolvere tutti gli intrecci che si sono formati nel corso di queste settimane? Al suo fianco, ovviamente, ci sarà Francesco che con lui ha fatto un importnatissimo viaggio in Germania. E poi ancora gli spoiler del prossimo episodio della fiction rivelano che ci sarà una scena clou che vedrà protagonista Albert Kroess il quale, tenendo le mani di Emma, le dirà che se lo aspetta potranno poi passare tutto il resto della vita assieme.

Una promessa decisamente forte quella del 'Maestro' che potrebbe condizionare non poco la scelta finale di Emma, interpretata da Pilar Fogliati, la quale si trova in una situazione decisamente complicata dal punto di vista sentimentale e deve capire da che parte andare. Sceglierà Kroess oppure il suo cuore la porterà tra le braccia di Francesco Neri?

Il perfido Kroess punta la pistola contro Francesco Neri

E poi ancora gli spoiler di questa puntata finale della quinta stagione rivelano che si parlerà anche di Leonardo.

Tutti saranno molto preoccupati nel momento in cui si diffonderà la notizia della sua sparizione nel nulla.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché dagli spoiler del promo della puntata conclusiva di Un passo dal cielo 5 si vede anche Kroess che impugna una pistola e la punta contro Francesco Neri che, a questo punto, sarà in pericolo di vita. Farà partire un colpo? Lo scopriremo giovedì sera a partire dalle 21.30 su Rai 1.