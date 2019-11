Torna l'appuntamento con le notizie su Un passo dal cielo, la Serie TV con protagonista Daniele Liotti campione di ascolti della tv di Stato. La trama della 10^ puntata in onda giovedì 14 novembre su Rai Uno, rivela che ci sarà la resa dei conti per Vincenzo Nappi e Francesco Neri. I due amici, infatti, saranno chiamati a decidere se continuare o meno la loro storia con Eva Fernandez e Emma Giorgi.

Un passo dal cielo, 10^ puntata: importanti scelte per Vincenzo e Francesco

Il grande finale della quinta stagione della fiction con protagonista Daniele Liotti è ormai alle porte, e si prevedono nuovi scoppiettanti colpi di scena. Le anticipazioni di Un passo dal cielo riguardanti la decima puntata chiamata "Il figlio" in onda giovedì 14 novembre in prima tv su Rai Uno, si soffermano su Francesco e Vincenzo, protagonisti assoluti di questi ultimi appuntamenti.

Scendendo nel dettaglio, il commissario e il capo della forestale dovranno prendere importanti decisioni per la loro vita. Il Neri e il Nappi, infatti, dovranno scegliere quale donna avere al proprio fianco. Inoltre dovranno fare i conti su quello che hanno trovato nel loro lungo viaggio in Germania. Una scoperta che avrà delle ripercussioni sui nostri protagonisti una volta tornati a San Candido.

Neri deve scegliere tra Emma e Elena

Gli spoiler della 10^ puntata di Un passo dal cielo rivelano che il finale di stagione comporterà molte sorprese ai telespettatori della fiction.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

In particolare, Francesco dovrà scegliere tra Emma Giorgi, alla quale ha già fatto una proposta di matrimonio, o se iniziare una nuova storia d'amore con Elena Salvi. La psicologa del carcere di San Candido, infatti, ha dimostrato di nutrire dei sentimenti per il Neri. Un rapporto che potrebbe sfociare in una relazione, se solo il capo della forestale lo volesse. Purtroppo la scelta si rivelerà più ardua del previsto. Inoltre l'uomo dovrà ultimare le indagini fatte in Germania sul capo della comunità di Deva.

Nappi diviso tra Valeria e Eva

Ma non sarà solo Francesco ad essere chiamato ad una scelta definitiva, in quanto Vincenzo sarà sempre più diviso tra Eva e Valeria. Il Nappi, infatti, ha iniziato a provare degli autentici sentimenti verso la collega del Neri, che l'ha aiutato a prendersi cura di Carmela durante l'assenza della madre. Ma ecco che il ritorno della Fernandez a San Candido ha rimesso tutto in gioco.

Intanto la Ferrante non accetterà di perdere il commissario e nemmeno la neonata, alla quale si è molto affezionata in questi mesi. Insomma Vincenzo dovrà scegliere se fare pace con Eva per il bene della figlia o gettarsi a capofitto nella storia con Valeria, da cui è molto preso. Anche questo triangolo amoroso verrà sciolto nel corso della decima puntata in onda giovedì 14 novembre su Rai Uno.