Nuovo appuntamento con le anticipazioni legate alle puntate americane di Beautiful, la soap opera di successo che sia negli Stati Uniti che in Italia su Canale 5 continua a registrare ascolti record. Nel corso dei prossimi appuntamenti vedremo che ci saranno un bel po' di novità che sono legate al personaggio di Thomas, il quale sarà al centro di una serie di avvenimenti alquanto preoccupanti. Dopo uno scontro con Hope, infatti, di lui si perderanno le tracce e non si esclude che il figlio di Ridge possa essere addirittura morto.

Beautiful, gli spoiler delle puntate americane: tutti preoccupati per Thomas, Hope non dice la verità

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni sulle nuove puntate americane di Beautiful rivelano che Hope e Thomas avranno un nuovo incontro, durante il quale la ragazza riuscirà a fare in modo che lui firmi i documenti necessari per ottenere la custodia del piccolo Douglas.

Thomas firmerà il documento, tuttavia l'accordo con Hope prevede che i due tornino insieme e che passino anche una serata d'amore. Così dopo la firma, Thomas comincerà a mettere sotto pressione Hope, la quale, per scappare alle avances del figlio di Ridge e per mettersi sulle tracce del bambino, finirà per tirarlo giù dalla ringhiera delle scale. Thomas cadrà all'interno di una vasca contenente dell'acido e da quel momento si perderanno definitivamente le tracce.

Gli spoiler delle puntate americane di Beautiful, infatti, rivelano che Hope è sotto choc per quello che è successo, tuttavia non riesce a darsi pace all'idea che Thomas possa essere addirittura morto dopo la caduta all'interno di questa vasca contenente dell'acido.

Steffy preoccupata per Thomas: teme il peggio per suo fratello

La ragazza non ne parla con nessuno di quello che è successo se non con sua mamma Brooke, l'unica persona di cui di fida e che sicuramente le darà una mano per fare in modo che questa spiacevole storia non venga fuori.

Intanto, però, i familiari di Thomas cominciano ad essere preoccupati per quello che è successo, dato che l'uomo ha fatto perdere le sue tracce da un momento all'altro e soprattutto dopo che ha firmato i documenti per la custodia di Douglas.

Ridge apparirà decisamente furioso e non riuscirà a spiegarsi il motivo per il quale suo figlio abbia firmato quei documenti ad Hope. Intanto Steffy è a dir poco disperata per la sparizione nel nulla di Thomas: la ragazza non riesce a darsi pace e soprattutto non si spiega il perché di tale gesto del fratello che è sparito nel nulla.

Ad un certo punto vedremo che Steffy comincerà anche a pensare al peggio e che Thomas possa essere morto. Ma sarà davvero così? Vi terremo aggiornati su tutte le novità sulle trame.