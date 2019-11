A Uomini e donne Over Gemma e Jean Pierre hanno chiuso la loro conoscenza, durata in effetti pochissimo tempo. Lui, cavaliere gentile e galante disposto a corteggiare sebbene con calma la bionda torinese, lei alla ricerca dell'amore vero, nonostante le tante batoste subite. Per Gemma sembrava essersi aperta una porta, una piccola luce dopo le relazioni finite disastrosamente che le avevano lasciato l'amaro in bocca.

E invece no, anche questa volta, ha visto i suoi sogni d'amore svanire in una bolla di sapone. Nell'intervista a Uomini e Donne Magazine, Gemma ha parlato di Jean Pierre, togliendosi qualche sassolino dalle scarpe.

Uomini e Donne gossip, Gemma e lo sfogo su Jean Pierre

Gemma non sembra aver preso bene la chiusura della conoscenza con Jean Pierre. La Galgani, intervistata dal magazine di Uomini e Donne, ha confidato di sentirsi delusa ed amareggiata.

Non solo. Ha detto di non sentirsi affatto 'Alice nel paese delle meraviglie'. La sua ingenua ricerca dell'amore è semplicemente voglia di stare bene e di trovare una persona che corrisponda i suoi sentimenti, cosa che non è successa con Jean Pierre. ''Pensavo fosse un uomo di buone maniere'', inizia Gemma. ''Mi ha fatto male il suo essere vago, il non dare risposte certe'', continua. La bionda torinese è davvero delusa dal comportamento del cavaliere che, a suo dire, sembrava essere troppo condizionato dalle telecamere.

''Se non ci fosse il programma salirei a casa tua ma è meglio di no'', avrebbe detto Jean Pierre a Gemma. La Galgani ha poi proseguito l'intervista raccontando di aver comprato un orso di peluche gigante e di averlo trasportato da sola fino a Torino per poi regalarlo al suo ormai ex corteggiatore. Nonostante tutto, Gemma ha dichiarato di non essersi pentita e di aver intenzione a continuare nella sua ricerca dell'uomo capace di renderla felice.

Gemma parla di Antonella, la dama che Jean Pierre ha visto durante la loro conoscenza

Inevitabile non parlare di Antonella, l'elegante signora che Jean Pierre sentiva e vedeva mentre conosceva anche Gemma. ''La prima impressione su di lei è stata quella di una donna molto diretta e priva di tatto'', dice Gemma nella sua intervista a Uomini e Donne Magazine. Ciò che ha fatto soffrire e arrabbiare la Galgani è il fatto che Jean Pierre non l'abbia difesa nel momento in cui venivano tirati in ballo argomenti per lei importanti, come la famiglia o le loro confidenze.

Un atteggiamento che, inequivocabilmente, dimostrerebbe il suo scarso se non nullo interesse. Il cavaliere si sarebbe nascosto dietro l'alibi 'non vedo, non sento e non parlo', salvo poi decidere immediatamente di tenere la signora Antonella nel parterre. Delusione a parte, Gemma ha detto di voler continuare la sua avventura a Uomini e Donne over per cercare l'amore vero.