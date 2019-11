La rivalità tra Tina Cipollari e Gemma Galgani è ormai nota a tutti i fan di Uomini e donne: le due, da qualche anno a questa parte, battibeccano tutte le volte che nel programma si parla della vita sentimentale della dama. Al magazine ufficiale della trasmissione, la bionda opinionista ha confidato il suo drastico pensiero sulle disavventure amorose della torinese, che considera tali a causa del comportamento troppo pesante della protagonista del Trono Over con tutti i signori che incontra.

Tina su Gemma: 'Prende sempre lei l'iniziativa, non si fa corteggiare'

Nel nuovo numero del Magazine di Uomini e Donne, la Cipollari è stata interpellata su un argomento a lei molto caro: la vita sentimentale di Gemma Galgani.

L'opinionista del dating show, come al suo solito, non ha avuto peli sulla lingua nell'esprimere un parere sulle tante delusioni amorose che ha avuto la dama del Trono Over negli ultimi anni, soprattutto dopo la fine della relazione con Giorgio Manetti.

Secondo la romana, se la protagonista della trasmissione non riesce a trovare l'anima gemella è perché: "Prende sempre lei l'iniziativa e non si fa corteggiare".

La vamp, inoltre, sostiene che la torinese abbia un atteggiamento troppo oppressivo nei confronti dei signori che frequenta: le eccessive lacrime e la sua fretta nel fidanzarsi spaventerebbero tutti gli spasimanti della sua storica "rivale".

Tina pensa anche che Gemma si invaghisca troppo velocemente, ma che smetta di farsi piacere qualcuno con la stessa velocità: "Ci mette poco a dimenticare gli uomini. Un'ora prima aveva pianto per Jean Pierre. Appena è arrivato questo signore bello, prestante, simpatico (Juan Luis ndr) lei si è fiondata".

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Gossip

Gemma e Juan Luis non convincono il pubblico di U&D

Sempre stando a quanto dichiarato al magazine della trasmissione, Tina non pensa che la Galgani possa migliorare nel suo approccio con gli uomini: "Non si può dare un consiglio a Gemma su come conquistare quest'uomo. Non ha le caratteristiche adatte". "Se non ci sono i problemi, li crea. Di essere meno pesante? No, perché è un macigno sulla testa", ha aggiunto la Cipollari nell'intervista che molti siti di Gossip stanno riportando nelle ultime ore.

Insomma, secondo l'opinionista di Uomini e Donne, Gemma non avrebbe alcuna chance di trovare l'anima gemella negli studi tv che frequenta ormai da più di 10 anni. Neppure il 57enne Juan Luis sarebbe la persona giusta per la sfortunata dama: il pubblico che ha assistito al primo incontro tra i presunti piccioncini, infatti, non ha creduto nel loro colpo di fulmine, tanto che in migliaia hanno usato la parola "business" (citando proprio Tina) per commentare l'idillio che sembra essere nato da poco tra i due.