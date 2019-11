Nuovo spazio dedicato alle notizie su Un posto al sole, la soap opera più longeva della tv italiana. Infatti intrattiene milioni di telespettatori sulla tv di Stato dal lontano 1996. Gli spoiler della puntata di Upas di venerdì 15 novembre su Rai Tre, annunciano incredibili colpi di scena per i protagonisti di Palazzo Palladini. Nel dettaglio, il figlio di Raffaele, Diego Giordano, riacquisterà la libertà dopo essere stato ingiustamente accusato dell'investimento di Aldo Leone. Carla Parisi, invece, verrà aggredita al caffè Vulcano in presenza di Vittorio, che non esiterà a correre in suo aiuto.

Un posto al sole, puntata 15 novembre: il figlio di Raffaele scarcerato

Nuovi avvenimenti terranno col fiato sospeso i telespettatori delle vicende ambientate al Palazzo Palladini. Le anticipazioni di Un posto al sole, riguardanti la puntata in onda venerdì 15 novembre dalle ore 20:45 su Rai Tre, rivelano che ci saranno belle notizie per la famiglia Giordano. Niko, infatti, informerà Raffaele che il Pm ha accettato il patteggiamento, tanto che suo figlio potrà finalmente uscire dal carcere.

Ebbene sì, il povero Diego (Francesco Vitiello) ritroverà la libertà dopo essere stato ingiustamente rinchiuso dietro le sbarre. Una volta uscito sarà accolto con entusiasmo da tutta la famiglia, compreso il fratello Patrizio giunto nel frattempo a Napoli per stargli vicino. Ma ecco che il suo momento sarà turbato da alcuni giudizi implacabili sul web. In pratica, alcuni utenti accuseranno il figlio di Raffaele (Patrizio Rispo) di essere un criminale. Il ragazzo, a questo punto, dovrà far valere i suoi diritti contro i calunniatori di professione.

Carla viene aggredita

La trama di Un posto al sole di domani 15 novembre su Rai Tre, rivela che ci saranno brutte notizie per Carla, la madre di Mia e Alex. La Parisi, infatti, avrà un brutto scontro al caffè Vulcano, tanto da non sapere come gestire la situazione. Purtroppo la donna verrà aggredita da uno sconosciuto che sembra conoscere qualche segreto del suo passato. In suo soccorso giungerà Vittorio Del Bue, tanto che entrambi rimedieranno un bel pugno in faccia.

Filippo si riavvicina a Serena

Inoltre, tutti gli occhi saranno puntati su una delle coppie più discusse dello sceneggiato. Nel dettaglio, Filippo (Michelangelo Tommaso) incoraggerà Serena (Miriam Candurro) nella sua nuova attività di bed and breakfast. Questa opportunità lavorativa sembrerà riavvicinare i coniugi Sartori dopo la crisi che aveva minacciato di spezzare per sempre la loro unione. Se la Cirillo apparirà felice di essersi riappacificata con il marito, l'ombra del tradimento consumato alle Canarie aleggerà nella mente di quest'ultimo. Si ricorda che questi appuntamenti potranno essere rivisti su Rai Play il giorno dopo la messa in onda.