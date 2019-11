Nuovo terremoto all'interno del Trono Classico di Uomini e donne, che non sta certo attraversando la fase più interessante della sua storia. La conferma di sorprendenti novità è arrivata dalla registrazione effettuata oggi 14 novembre, durante la quale anche la tronista Giulia Quattrociocche ha fatto la sua scelta. Consapevole dell'interesse per Daniele, ha deciso di continuare il percorso con lui lontano dalle telecamere mentre Alessandro, il corteggiatore deluso, potrebbe in futuro sedere sull'ambita poltrona rossa.

Le novità del giorno hanno riguardato anche Giulio Raselli che si è trovato solo, senza le sue corteggiatrici. Ciò ha reso necessaria una corsa in auto verso la casa di Giovanna, con la quale potrebbe arrivare il chiarimento. E chissà che, anche in questo caso, non arrivi il momento della scelta.

Uomini e donne anticipazioni: corteggiatrici di Giulio assenti

Le recenti vicissitudini relative al trono di Giulio Raselli, hanno spinto le corteggiatrici Giulia, Veronica e Giovanna a non presentarsi in studio.

Il Vicolo delle News, nel suo resoconto della registrazione di oggi 14 novembre, ha spiegato che la redazione ha proposto a Giulio di effettuare una videochiamata con le ragazze. Il colloquio con Giulia non ha avuto esito positivo, tanto che alla fine il tronista le ha riattaccato il telefono. Per quanto riguarda Giovanna, invece, Raselli ha preferito il confronto diretto. Con l'auto della redazione si è quindi diretto a casa sua, anche se non è stato possibile conoscere gli esiti del loro faccia a faccia.

Secondo gli altri tronisti presenti in studio, la visita di Giulio non resterà priva di conseguenze e anche in questo caso arriverà la tanto agognata scelta.

Oggi al Trono Classico: presente la ragazza della segnalazione

Prima di lasciare lo studio di Uomini e donne per raggiungere la casa di Giovanna, Giulio Raselli è stato protagonista anche di un altro importante momento che ha messo a tacere alcuni sospetti sul suo conto.

Maria De Filippi, infatti, ha presentato una ragazza, che ha dichiarato di essere la persona del flirt estivo, portato alla ribalta nella foto pubblicata da Amedeo Venza. Ha quindi chiarito che la persona in questione non era Giulia D'Urso, come ipotizzato nei social network. Il sospetto sull'accordo tra il tronista e la sua corteggiatrice è quindi venuto meno, dopodiché l'ospite ha deciso di non restare in studio.

Sarà necessario attendere la messa in onda della puntata su Canale 5 per capire se il pubblico crederà a questa versione dei fatti e se il tronista sarà davvero pronto a che a fare la sua scelta dopo la sua corsa da Giovanna.