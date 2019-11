Torna l'appuntamento con le news su Un posto al sole, lo sceneggiato andato in onda per la prima volta il 21 ottobre 1996 sulla tv di Stato. La trama della puntata in programma mercoledì 13 novembre su Rai Tre, rivela che Patrizio Giordano tornerà a Posillipo, suscitando la felicità di Raffaele. Marina e Fabrizio Rosato, invece, cominceranno ad avere alcuni problemi, legati alla famiglia di quest'ultimo.

Un posto al sole, puntata 13 novembre: Patrizio fa una sorpresa a Raffaele

Nuovi colpi di scena terranno col fiato sospeso i fans delle vicende ambientate a Posillipo. Le anticipazioni di Un posto al sole, incentrate sulla puntata di mercoledì 13 novembre su Rai Tre, rivelano che ci sarà una bella notizia per Raffaele (Patrizio Rispo). Il Giordano, infatti, riceverà una gradita sorpresa che riuscirà a riscaldare il suo cuore, affranto per l'incarcerazione di Diego (Francesco Vitiello).

In particolare, l'uomo ritroverà suo figlio Patrizio (Lorenzo Sarcinelli), tornato a Napoli dopo un periodo lontano per impegni di lavoro per sostenere il fratello nella difficile battaglia.

Inoltre, tutti gli occhi saranno puntati su Aldo (Luca Capuano), attualmente convalescente in ospedale dopo il tentato omicidio subito ai suoi danni. L'avvocato Leone, infatti, dovrà trovare un modo per liberarsi dalla moglie Delia.

Una situazione che non sarà per niente semplice, visto che quest'ultima dimostrerà di essere molto agguerrita, tanto da essere disposta a fare qualsiasi cosa pur di fargli cambiare idea. Ci riuscirà?

Fabrizio e Marina in crisi, Bice minaccia Cinzia

Gli spoiler di Upas in onda domani 13 novembre dalle ore 20:45 su Rai Tre, rivelano che i preparativi per il compleanno di Fabrizio entreranno nel vivo.

Peccato che l'atmosfera di gioia sia turbata da una certa freddezza del Rosato nei confronti di Marina (Nina Soldano). Lo zio dell'uomo, Sebastiano, infatti, ostacolerà la storia con la Giordano, tanto da creare delle tensioni tra di loro. Dall'altro canto, il piano di Bice per smascherare Cinzia entrerà nel vivo. Nel dettaglio, la donna arriverà addirittura a minacciare l'ex di Guido dopo aver appreso i motivi del suo ritorno a Posillipo.

Riassunto puntata 12 novembre

Nella puntata di oggi,12 novembre, Bianca apparirà molto turbata dopo aver cambiato maestra a scuola, tanto da far preoccupare i coniugi Boschi. Giulia, invece, continuerà a frequentare Marcello dopo aver lasciato Denis. Infine Aldo scoprirà che suo figlio Jacopo potrebbe essere implicato nel suo investimento. Si precisa che questi appuntamenti sono visibili anche in streaming sulla piattaforma "Rai Play", il giorno successo alla messa in onda.