Sono puntate particolarmente avvincenti quelle che i telespettatori di Un posto al sole stanno seguendo quotidianamente su Rai 3. Il tentato omicidio ai danni di Aldo Leone ha causato l'arresto di Diego Giordano, ma davvero è lui il vero colpevole? Sebbene Niko, Ugo e Susanna pensino che l'unica via per portare il giovane in libertà sia quella del patteggiamento, Raffaele non può accettare che il figlio si dichiari colpevole per un crimine non commesso.

Per tale ragione, ieri sera, si è recato in Terrazza per chiedere a Franco di aiutarlo a compiere delle indagini parallelamente alla Polizia. Sarà questo il punto di partenza dell'appuntamento odierno che sancirà i primi sospetti da parte di Boschi! Spazio anche alla complicata situazione in cui si trova Filippo dopo il tradimento con Viviana a Tenerife.

Upas anticipazioni: Franco accetta di aiutare Raffaele

Le anticipazioni di Upas relative alla puntata di oggi 5 novembre si aprono con la richiesta di Raffaele a Franco. Deluso per la gestione delle indagini da parte della Polizia, il padre di Diego sarà deciso a procedere con delle ricerche per proprio conto grazie all'aiuto del marito di Angela.

Quest'ultimo, già dispiaciuto per la situazione dei vicini di casa, accetterà senza esitazione. E fin dall'inizio, la sua attenzione si concentrerà su una particolare persona. Gli spoiler, infatti, riferiscono che Raffaele e Franco individueranno un possibile colpevole sul quale indagare. Sebbene il nome non venga fatto in merito alla puntata odierna, nei prossimi giorni risulterà chiaro che si tratterà del padre di Maurizio Mennella.

L'uomo, che la scorsa settimana si era presentato al Vulcano con fare minaccioso, aveva già espresso il suo odio verso l'avvocato Aldo Leone.

Trame Upas di oggi: Filippo mantiene le distanze da Serena

Proseguendo con le succose anticipazioni di Upas della puntata odierna, non potrà mancare lo spazio per le conseguenze del tradimento di Filippo a Tenerife. Il flashback trasmesso ieri 4 novembre ha chiarito che, dopo qualche bicchiere di troppo, lui e Viviana si sono abbandonati alla passione.

Per tale motivo, il figlio di Roberto continuerà a sentirsi in colpa nei confronti della moglie che, al contrario, sembrerà disposta a concedere una seconda possibilità al loro rapporto. La situazione tra loro non sembrerà destinata a migliore, ragione per cui il giovane Sartori continuerà a tenere inspiegabilmente le distanze da Serena. E a nulla serviranno i consigli di Ferri che, a conoscenza dell'avventura del figlio alle Canarie, continuerà ad incitarlo a guardare avanti, senza dare troppo peso a quanto accaduto con Viviana.