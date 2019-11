Nel corso del mese di dicembre ad Una vita si assisterà a dei cambiamenti di scena molto interessanti. Particolare attenzione sarà data a Susana e Rosina, le quali decideranno di iscriversi ad un'accademia d'arte. Questa esperienza, però, si rivelerà particolarmente turbolenta per le due protagoniste, poiché saranno coinvolte indirettamente nella morte del modello Alexis. Il direttore della scuola Venancio approfitterà della situazione e minaccerà soprattutto la sarta provando ad estorcerle del denaro.

Le due donne, subito dopo l'accaduto, decideranno di abbandonare il loro percorso poiché temono che il loro coinvolgimento in questo fatto increscioso possa causare uno scandalo. Una volta tornate in paese, però, non riusciranno a mantenere il sangue freddo e incominceranno a destare i sospetti di Lenor e Liberto.

Spoiler Una Vita dicembre: la morte del modello Alexis Escalona crea scalpore

Le anticipazioni di Una Vita relative al mese di dicembre rivelano importanti novità per Rosina e Susana.

Entrambe le protagoniste decideranno di iscriversi ad una scuola d'arte, poiché la sarta mostrerà spiccate qualità nel disegno. In tale occasione, faranno la conoscenza di Alexis Escalona, un modello disposto a posare completamente senza vestiti. Nel corso di una lezione, però, il giovane sarà colto da una crisi d'asma e perderà la vita. Rosina, purtroppo, non riuscirà a somministrargli l'antidoto che gli avrebbe potuto salvare la vita.

Subito dopo questo terribile avvenimento, le due donne decideranno di lasciare la scuola, poiché temeranno che possa venir fuori uno scandalo se emergesse ciò che facevano al suo interno. Per tale ragione, lasceranno l'accademia e cercheranno in tutti i modi di evitare di incontrare il direttore Venancio.

Venancio minaccia Rosina e Susana: 10mila pesetas in cambio del silenzio

Quest'ultimo, però, si recherà diverse volte allo scopo di parlare con le due dame.

A seguito di svariati tentativi, finalmente, riuscirà a parlare con loro. Una volta ottenuto l'incontro, il direttore confesserà a Rosina e Susana di essere stato pestato dai parenti di Alexis, i quali volevano sapere chi fossero le persone presenti il giorno del decesso del loro caro. Nonostante l'uomo provi a tranquillizzarle, dicendo di non averle coinvolte, le due donne si mostreranno particolarmente turbate poiché temeranno di essere rintracciate dalla famiglia di Escalona.

La situazione degenererà nel momento in cui Susana troverà un biglietto minatorio, all'interno del quale è presente una richiesta di pagamento equivalente a 10mila pesetas in cambio del silenzio relativo al coinvolgimento delle due nella morte di Alexis.