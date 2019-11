Brutte notizie in vista per i telespettatori di Una vita che questa settimana dovranno fare i conti con delle cancellazioni poco gradite. Negli ultimi mesi, infatti, l'appuntamento del martedì sera su Rete 4 era diventato una costante, proseguita anche durante l'estate. A partire da oggi 12 novembre, tale abitudine verrà meno purtroppo non si tratterà dell'unica novità degna di nota. Anche la programmazione pomeridiana di sette giorni su sette, infatti, diventerà solo un piacevole ricordo dato che dal 16 novembre le vicende di Acacias 38 non troveranno più spazio nel palinsesto pre-festivo di Canale 5. La stessa sorte, dovuta al ritorno di Amici di Maria De Filippi, verrà riservata anche alla telenovela Il Segreto.

Cancellata la puntata del martedì sera

La puntata di Una Vita in onda il martedì sera su Rete 4 oggi 12 novembre non ci sarà. Al suo posto, infatti, verrà trasmessa la rubrica di attualità 'Fuori dal coro'. Non si tratterà, purtroppo, di una semplice variazione di giornata dato che, al momento, la guida tv Mediaset non concede spazio alle vicende di Acacias 38 in nessun altro giorno della settimana.

Né tanto meno, la telenovela ricompare nella programmazione del prossimo martedì, anche se l'invito è a tenere monitorate ulteriori variazioni che potrebbero comunque arrivare nei prossimi giorni. Una sorte analoga sarà riservata alla 'cugina' Il Segreto: anche per essa, ad oggi, non risulta esserci spazio nel palinsesto serale delle reti Mediaset. Per continuare a seguire le storie delle due serie spagnole, i telespettatori dovranno quindi sintonizzarsi su Canale 5 dal lunedì al venerdì oltre che la domenica, prima dell'inizio del format di Barbara d'Urso.

Non ci sarà più la puntata del sabato pomeriggio

Le novità negative per Una Vita non si limitano alla sola cancellazione della puntata serale del martedì su Rete 4. Un altro appuntamento con la serie iberica verrà sospeso a partire dal 16 novembre. Considerando il ritorno di Amici di Maria De Filippi, fiore all'occhiello della programmazione autunnale di Canale 5, Una Vita non troverà più spazio nella programmazione del sabato pomeriggio.

Lo stesso sarà il destino de Il Segreto, che resterà in onda per tutti gli altri giorni della settimana. L'unica soap confermata anche il 16 novembre sarà Beautiful, che manterrà il suo orario dalle ore 13:40 alle ore 14:10. Per quanto riguarda, infine, il palinsesto della domenica, ad oggi non sono previste sgradite novità: Beautiful, Una Vita e Il Segreto troveranno il loro posto abituale, facendo da traino a Domenica Live di Barbara d'Urso come accade fin dall'inizio della stagione 2019-20.