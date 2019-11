Torna l'appuntamento con Una vita, la soap opera che narra le vicende di un piccolo quartiere iberico. Le anticipazioni in onda nelle prossime settimane su Canale 5, rivelano che Flora Barbosa passerà dei brutti momenti quando catturerà le attenzioni di Jordi Barò. L'uomo, infatti, dimostrerà di volere un approccio fisico con la pasticcera che sarà impedito dall'intervento provvidenziale di Liberto Seler.

Una Vita: Jordi perde la testa per Flora

Flora sarà vittima di una spiacevole situazione nel corso dei prossimi appuntamenti italiani di Acacias 38. Gli spoiler di Una Vita in onda tra qualche settimana su Canale 5, rivelano che la pasticcera rischierà di essere molestata da un pugile. Tutto inizierà con precisione quando Inigo inizierà a scommettere sugli incontri clandestini di boxe. In questo frangente, il Barbosa farà la conoscenza di Jordi, un pugile che perderà subito la testa per sua sorella.

Il giovane boxeur approfitterà di questa situazione per restare solo con la pasticcera, che invece non contraccambierà le sue avance. A tal proposito, Liberto e Leonor noteranno subito che Barò ha una certa ossessione verso la giovane, tanto da avvisare il fratello. Ma ecco che Inigo (Xoan Forneas) invece di prendersela con Jordi, rimprovererà Flora (Alejandra Lorenzo) di fare la civetta con lui. In particolare, il proprietario de La Deliciosa non condividerà il comportamento della congiunta nei confronti del pugile. Peccato che l'ex di Pena non sia per niente d'accordo con la sua tesi, tanto da confessarsi con la figlia di Rosina.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Liberto salva Flora dall'abuso di Barò

Le nuove trame di Una Vita rivelano che la Barbosa vivrà dei difficili momenti in seguito alla partenza di Pena per il continente africano. Jordi, infatti, si farà sempre più esigente. Per questo motivo, Leonor (Alba Brunet) consiglierà alla cognata di non dargli più confidenza, in quanto teme che abbia cattive intenzioni. In particolare, la figlia di Rosina (Sandra Marchena) le consiglierà di mettere in pratica quello che le aveva suggerito suo fratello nei confronti del pugile.

Di conseguenza, Inigo cercherà di trascorrere sempre più tempo a La Deliciosa insieme alla sorella, in modo che non resti sola per troppo tempo con Barò.

Ma ecco arrivare il colpo di scena: il boxeur riuscirà con uno stratagemma a rimanere solo con la bella pasticcera. Qui Jordi tenterà di usarle violenza, spingendola contro il bancone del negozio. Fortunatamente l'uomo non raggiungerà il suo scopo in quanto Liberto (Jorge Pobes) richiamato dalle sue urla disperate, stenderà il pugile con un bel gancio sul viso.

Per questo motivo, il Seler diventerà un vero e proprio eroe ad Acacias 38.