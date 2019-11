Un posto al sole procede con le avventure degli abitanti di Palazzo Palladini. In questi giorni, finalmente Diego ha lasciato il carcere, ma il ragazzo ha incontrato delle difficoltà nel ricominciare a vivere normalmente. Nella puntata di martedì 19 novembre il Giordano non sarà il solo ad essere in difficoltà: Carla infatti, dopo aver subito un'aggressione al caffè Vulcano, troverà in Vittorio un alleato. Franco ed Angela avranno dei problemi con la maestra di Bianca, mentre Filippo e Serena saranno sempre più vicini.

Anticipazioni Un posto al sole, martedì 19 novembre: Vittorio aiuta Carla

Le anticipazioni di Un Posto al Sole della puntata di martedì 19 novembre raccontano che Michele sarà sorpreso dal comportamento di Vittorio Del Bue. Il giornalista noterà nel giovane molta sensibilità e generosità nei confronti di Carla. La donna, aggredita al Vulcano da tre clienti, troverà nell'ex ragazzo di sua figlia una spalla che potrebbe anche aiutarla nel rapporto con le sue due figlie.

Ci riuscirà?

Nel frattempo, a casa Poggi, Franco e Angela saranno ancora alle prese con i problemi della bambina. Bianca, infatti, continuerà a trovarsi in difficoltà a scuola, a causa dell'arrivo della nuova maestra Gagliardi. Giulia intanto sarà sempre più coinvolta da Marcello, il suo nuovo amico conosciuto in chat. A quanto pare, la donna sembrerà essersi lasciata alle spalle la turbolenta relazione con Dennis, ascoltando i consigli di sua figlia Angela. Sarà davvero così?

Trama Un posto al sole, 19 novembre: Serena fa una proposta a Filippo

La trama della puntata di martedì 19 novembre di Upas rivela che tra Serena e Filippo le cose andranno decisamente meglio. I due saranno sempre più vicini e la Cirillo noterà in suo marito una complicità che non pensava di ritrovare dopo il lungo periodo di crisi: questo la spingerà a fare al giovane imprenditore una proposta molto importante.

Riguarderà la vita lavorativa o quella sentimentale? Filippo nasconde alla moglie un segreto che potrebbe compromettere nuovamente la loro relazione: il giovane imprenditore, infatti, ha tradito Serena durante il suo viaggio lavorativo a Tenerife. Ferri ha consigliato a suo figlio di ignorare quanto accaduto e continuare a viversi normalmente il suo rapporto con Serena, ma l'integrità morale su cui Filippo ha sempre fatto affidamento potrebbe fargli confessare la verità a sua moglie.

Cosa deciderà di fare il giovane Ferri?Non resta che aspettare di vedere come si evolveranno le trame di Un posto al sole nei prossimi giorni.

Un posto al sole è la più longeva soap italiana, in onda da più di vent'anni su Rai 3. L'appuntamento con gli abitanti di Posillipo è dal lunedì al venerdì, a partite dalle 20:45 circa.