Domani, martedì 19 novembre, due storiche protagoniste del Trono Over saranno messe a dura prova: le anticipazioni sul prossimo appuntamento con Uomini e donne, infatti, informano il pubblico delle copiose lacrime che verseranno Gemma Galgani e Ida Platano per i cavalieri che stanno frequentando. La parrucchiera bresciana sarà ripresa dalle telecamere, mentre si dispererà per Riccardo Guarnieri nel backstage, invece la dama di Torino sarà raggiunta e consolata da Juan Luis Ciano.

Ida e Riccardo sempre più in crisi: lei lamenta la poca passionalità di lui

La puntata odierna di Uomini e Donne si è conclusa con una piccola anticipazione video di quello che sarà trasmesso domani pomeriggio su Canale 5: tra meno di 24 ore, infatti, il pubblico sarà aggiornato sulla brutta piega che ha avuto il confronto in studio tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri.

Oggi, 18 novembre, Maria De Filippi ha incalzato il cavaliere sullo scarso trasporto fisico che sembra avere nei confronti della compagna: "Ma lei ti piace? Il sentimento che dici di provare, lo si prova anche per una madre".

Il pugliese ha detto di trovare la fidanzata bellissima, ma di avere difficoltà nell'andare oltre qualche abbraccio con lei perché tra loro ci sono ancora troppe incomprensioni del passato da risolvere.

Spazientito dall'atteggiamento accusatorio della sua dolce metà, il personal trainer lascerà lo studio in preda all'ira e la bresciana lo seguirà. Nell'appuntamento di domani con il Trono Over, inoltre, la gente da casa assisterà al pianto disperato che Ida farà dietro le quinte quando la conduttrice si collegherà con lei: Riccardo pare averla lasciata sola dopo l'ennesima discussione.

Gemma rimproverata per errore da Juan Luis

Anche Gemma Galgani, grande amica di Ida, si ritroverà a correre nel backstage della trasmissione per provare a nascondere le lacrime.

Le anticipazioni sulla puntata di Uomini e Donne del 19 novembre, infatti, fanno sapere che Juan Luis Ciano rimprovererà la dama torinese per errore: pensando che la voce che stava interferendo nella sua conversazione con altre signore fosse quella della protagonista del Trono Over, il cavaliere le dirà di tacere e di non comportarsi in modo maleducato.

La "regina" del dating-show andrà a sfogarsi dietro le quinte, ma sarà raggiunta dal 57enne che frequenta da qualche settimana: l'uomo si scuserà con lei per averla trattata male ingiustamente e le asciugherà le lacrime rassicurandola sul sentimento che nutre nei suoi confronti.

Gli sviluppi su queste ed altre storie d'amore, saranno resi noti tra qualche giorno: la prossima registrazione, infatti, è prevista per mercoledì 20 novembre.