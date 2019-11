Incredibili novità accadranno nelle prossime settimane ad Acacias 38. Le anticipazioni di Una vita, svelano che Raul compierà un gesto eroico per salvare la madre. Scendendo nel dettaglio, il giovane si prenderà un colpo d'arma da fuoco per difendere Carmen Sanjurjo dall'ira del marito Javier durante un tentativo di rapina a casa Alday. Uno scontro accesissimo che terrà col fiato sospeso i telespettatori di Canale 5.

Una Vita: Javier tiene in pugno Carmen

Novità importanti succederanno nel corso delle prossime settimane di programmazione ad Acacias 38. Gli spoiler di Una Vita, indicano che Raul rischierà di morire per colpa del piano diabolico di Javier. Tutto inizierà con precisione quando, l'Adone obbligherà Carmen ad aiutarlo a fare una rapina in casa di Samuel (Juan Gareda). Dopodiché, prometterà alla moglie di trasferirsi in Argentina dopo essere entrato in possesso dei gioielli dell'Alday.

All'inizio la Sanjurjo non accetterà di seguire il consorte nel terribile piano, sebbene lo supplichi di non coinvolgere il loro figlio nella questione. Ma ecco che la serva terrorizzata procurerà le chiavi di servizio della casa del suo padrone, mentre Javier pretenderà che il figlio l'aiuti ad entrare in casa di quest'ultimo. Seppur titubante, Raul eseguirà l'ordine dell'Adone, sebbene si metta in grave pericolo.

L'Adone ferisce gravemente Raul

Le trame di Una Vita, annunciano che Raul si pentirà di non aver creduto alla madre. Per questo motivo, il giovane affronterà il padre durante il furto a casa dell'Alday. Un affronto che non sarà preso bene dall'Adone, il quale punterà un'arma da fuoco contro Carmen. Il ragazzo, a questo punto, tenderà di disarmare Javier, innescando uno scontro fisico. Purtroppo il giovane avrà la peggio, tanto da riportare una grave lesione alla spalla mentre il commissario Aurelio Mendez arresterà il marito di Carmen (Maria Blanca) dopo che Servante e Fabiana avevano allertato i soccorsi.

La salute del figlio della Sanjurjo peggiora

Successivamente Raul (Santos Mallagray) sarà trasportato in ospedale dove sarà dimesso nel giro di poco tempo grazie alle cure prestate dai sanitari. Una volta a casa, Carmen si prenderà cura di lui, disinfettando la ferita per evitare il rischio di infezioni mentre il poliziotto stenterà a credere che il ragazzo non sia stato un complice del padre. Purtroppo le condizioni di salute del figlio della Sanjurjo peggioreranno con il sopraggiungere di una febbre elevatissima che lo porterà vicino alla morte.

La serva, invece, dovrà stare attenta a Samuel, il quale non crederà che non sia coinvolta nel furto in casa sua, tanto da chiedere a Felipe (Marc Parejo) e Ramon Palacios un loro parere su di un possibile licenziamento.