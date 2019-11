Dopo essere stata ufficialmente liquidata da Jean Pierre, che non sopportava più il suo comportamento, Gemma Galgani si è lasciata completamente trasportare dalla nuova conoscenza con il cavaliere Juan Luis. Jean Pierre si era molto lamentato per la possessività della dama, tanto da arrivare a decidere di chiudere la loro relazione. Per Gemma è stata un grande delusione, perché era molto presa dal cavaliere.

A quanto pare, però, si è facilmente dimenticata di Jean Pierre grazie all'arrivo di un nuovo corteggiatore: il 57enne venezuelano Juan Luis, che ha detto di apprezzare molto l'eleganza della dama. Finalmente Gemma potrebbe aver trovato un po' di serenità nella sua vita.

Gemma Galgani e la serenata di Juan Luis

Nella registrazione del Trono Over di ieri 2 novembre, Gemma si è presentata in studio davvero molto emozionata per la sua conoscenza con Juan Luis, che pare sia iniziata davvero alla grande.

Ovviamente non è mancata l'ironia dell'opinionista Tina Cipollari che, vedendo Gemma così emozionata, ha chiamato in studio un dottore per farle passare la 'tachicardia d'amore'. Il cavaliere venezuelano sembra essere davvero molto preso dalla Galgani, tanto da aver deciso di dedicarle una canzone. Juan Luis ha messo in scena una sorta di serenata e questo ha emozionato ulteriormente la dama, che finalmente si è sentita apprezzata e desiderata come ha sempre voluto.

Per il momento, quindi, Jean Pierre è un lontano ricordo e la dama del Trono Over sembra aver finalmente trovato un momento di gioia e di felicità dopo tanti patimenti d'amore. La serenata di Juan Luis ha commosso moltissimo la Galgani e non sono mancati i commenti degli opinionisti riguardo questa nuova possibile coppia.

Gemma e Juan Luis felici, Simone tra tre dame e lite tra Ida e Riccardo

Parte della nuova puntata è dedicata alla nuova coppia formata da Gemma e Juan Luis, che sembrano essere davvero molto felici.

I due hanno deciso di continuare la loro relazione, che sembra essere iniziata alla grande, ma in studio è anche scoppiato il caos per diversi motivi. Al centro dell'ira di diverse dame c'è Simone, uno dei nuovi cavalieri del Trono Over. L'uomo al momento sta frequentando Valentina, Valentina F. e Veronica. A quanto pare, però, le dame non sono molto contente del suo comportamento. Durante la puntata del Trono over, il pubblico avrà modo di scoprire altri problemi tra Ida e Riccardo, che si ritroveranno a dover affrontare una nuova lite in cui ovviamente si metterà in mezzo anche Armando, che verrà inondato di critiche da parte di Tina Cipollari.

Una puntata movimentata, che vedrà almeno una gioia per la dama Gemma.