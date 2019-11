Secondo le ultime anticipazioni della soap opera spagnola 'Il Segreto', nelle puntate che andranno in onda in Italia su Canale 5 dal 17 al 22 novembre ci sarà la morte della maestra Adela. Infatti, la moglie di Carmelo Leal morirà in un tragico incidente stradale mentre era in compagnia della sua amica e giornalista Irene. Nel frattempo, Antolina Ramos appena la sua nemica in amore Elsa Laguna verrà dimessa dall'ospedale metterà piede nella casa che condivideva con suo marito Isaac Guerrero, senza il consenso di quest'ultimo.

Il Santacruz negherà di aver messo la bomba alla Casona

Maria Castaneda ritornerà ad essere felice grazie a Fernando che le starà vicino e le prometterà che presto verrà visitata da uno dei migliori medici in circolazione. Invece per quanto riguarda la Ramos andrà a far visita ad Elsa che non la accoglierà nel migliore dei modi. Però, il carpentiere dirà alla donna di non pensare più ai brutti pensieri in quanto presto si opererà e andrà tutto per il meglio.

Infatti, Isaac non vede l'ora che tutto questo finisca per progettare il futuro insieme alla sua donna.

Intanto, Raimundo metterà al corrente il Santacruz che la sua moglie lo ritiene come il responsabile dell'attentato alle nozze di Fernando e Maria Elena. A quel punto, Severo confesserà che il suo intento era quello di far saltare in aria il silo della Montenegro. Però negherà di aver messo la bomba alla Casona. Invece, Francisca nonostante suo marito prenderà le difese del marito di Irene continuerà a pensare che sia lui il colpevole dell'agguato.

La maestra morirà in un incidente stradale

Donna Francisca Montenegro inviterà la maestra Adela e la giornalista Irene alla Casona. Maria sarà molto felice di ricevere la visita da parte delle due donne.

Poco dopo, la Matrona verrà a sapere che le mogli di Carmelo e Severo vorranno fare un regalo alla Castaneda. In particolare vorranno regalare a quest'ultima una nuova sedia a rotelle. Francisca approfitterà di ciò per dire a Mauricio di manomettere la loro automobile.

Però il Godoy confesserà alla Matrona di non avere il coraggio di compiere un gesto del genere, in quanto all'interno dell'auto i sarà anche il piccolo Carmelito. Intanto, la maestra e la Campuzano prima di abbandonare il paese, lasceranno il piccolo alla Casona dove prenderà parte ad una festa per bambini e si dirigeranno a comprare il regalo a Maria.

Durante il tragitto, le due donne si accorgeranno che l'autista non riuscirà più a controllare il veicolo.

Infatti, poco dopo uscirà fuori strada e farà un terribile incidente. I corpi di Adela e Irene riverseranno per strada. Carmelo e Severo apprenderanno la terribile notizia della morte della maestra, mentre la giornalista verrà soccorsa dai medici.