Dopo aver firmato un contratto milionario con Netflix, Shonda Rhimes ha iniziato a lavorare al primo degli otto prodotti televisivi che saranno distribuiti sulla celebre piattaforma statunitense. La serie in questione è Inventing Anna, ispirata da un fatto di cronaca che ebbe come protagonista Anna Delvey, una truffatrice quasi sconosciuta in Italia ma famosissima negli Stati Uniti.

La Delvey dal 2013 fino al giorno del suo arresto (nel 2017) si finse una ricca ereditiera, ingannando l'Upper Class di New York.

Stando alle anticipazioni, le riprese sarebbero imminenti per poter garantire il lancio della serie nell'inverno o nell'autunno prossimo. Diversamente da ciò che si pensa, la serie non racconta la storia della truffatrice ma quella della giornalista che seguì il suo caso. In questi giorni è stato annunciato il cast di Inventing Anna in cui è presente Anna Chlumsky che interpreterà la protagonista Vivian.

La trama di Inventing Anna di Shonda Rhimes: la giornalista Vivian indaga sulla Delvey

La nuova serie di Shonda Rhimes in lavorazione per Netflix è ispirata dall'articolo che realizzò Jessica Pressler per il New York Magazine dal titolo 'How Anna Delvey Tricked New York’s Party People'. La truffatrice Anna Delvey (al secolo Anna Sorokin) ha ingannato la classe agiata di New York fingendo di essere una ricca ereditiera tedesca.

La donna è diventata celebre per aver rubato sia il denaro che la scena sociale ai ricchi borghesi di Manhattan.

La protagonista della serie è la giornalista Vivian che tenta di risollevare la carriera con la storia della truffatrice di New York che ha vissuto nel lusso e ha collezionato milioni di followers su Instagram, ma la sua vita era basata su una colossale bugia. Vivian si mette ad indagare su Anna, ma più scava a fondo e più si lega a lei in un modo che non avrebbe mai immaginato.

L'interrogativo della serie tv è 'Anna è la più grande truffatrice di New York, oppure è solo il nuovo ritratto del sogno americano?'. Il legame tra le due donne è di amore e odio e il vero mistero che Vivian dovrà risolvere è capire chi rappresenti veramente Anna Delvey.

Il cast di Inventing Anna, la nuova serie di Shonda Rhimes prodotta da Netflix

Il cast di Inventing Anna, la prima serie scritta da Shonda Rhimes per Netflix, è composto principalmente da donne.

Anna Chlumsky interpreterà la protagonista Vivian, giovane giornalista alle prese con la storia di Anna Delvey mentre Julia Garner darà il volto alla truffatrice.

Il resto del cast è composto da Katie Lowes (di nuovo al lavoro con la Rhimes dopo Scandal) che reciterà nei panni di Rebecca, una donna ossessionata dalla figura di Anna, Jeff Perry che avrà il ruolo di Lou, un collega di Vivian, Anders Holm che sarà il marito di quest'ultima e Arian Moayed che vestirà i panni dell'avvocato della Delvey.

Saranno inoltre presenti Anna Deavere Smith, Laverne Cox e Terry Kinney.