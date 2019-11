Le anticipazioni di Una vita delle puntate in onda da domenica 17 a venerdì 22 novembre 2019 su Canale 5, raccontano la tragica fine che farà il povero cocchiere Gutierrez. L'uomo avrà la pessima idea di aiutare padre Telmo nel liberarsi dalle accuse lanciate da Alicia. Samuel continuerà ad ingannare Lucia, facendole credere di essere innamorato di lei per mettere le mani sulla sua cospicua eredità e salvarsi così dalla bancarotta. Si ricorda che sabato 23 novembre il pomeridiano di Una Vita non andrà in onda per lasciare spazio a alla nuova edizione di Amici.

Anticipazioni Una Vita dal 17 al 22 novembre

Pena e Flora discuteranno animatamente. Pena infatti vuole lasciare Acacias per trovare fortuna in Africa. Intanto la permanenza di Raul si farà più problematica del previsto. Il ragazzo verrà sorpreso a rubare una statuetta, che poi restituirà al legittimo proprietario. Successivamente, Samuel riceverà una proposta inaspettata da parte di Espineira, pronto ad allearsi con lui per arrivare l'eredità di Lucia.

Telmo sarà preoccupato per la sua difficile situazione, visto che Alicia lo ha accusato di aver abusato di lei quando era molto giovane.

Nella puntata di Una Vita in onda lunedì 18 novembre, i telespettatori scopriranno che Alicia è in realtà una truffatrice. Durante una accesa conversazione con il Martinez, emergerà che qualcuno l'ha pagata per sostenere queste accuse infamanti, sebbene non riveli chi sia il colpevole. Padre Telmo allora chiederà delle informazioni a Gutierrez, con la speranza di poter chiudere una volta per tutte la faccenda.

Raul scompare nel nulla

Carmen e Raul avranno modo di passare del tempo insieme. Il ragazzino non accetta che sua madre sia una cameriera, nonostante la donna faccia davvero di tutto per costruire un rapporto di sincero affetto con lui. La domestica venderà il suo costoso scialle per poter comprare un regalo al ragazzo. Ben presto però, scoprirà che di Raul non vi è più traccia.

Telmo e Gutierrez si accorderanno per un incontro: pare che il cocchiere abbia informazioni importanti, dal momento che sa cosa è accaduto esattamente nell'eremo tra il Martinez e la Alvarado.

Dunque, con la sua testimonianza potrebbe scagionare Telmo dalle accuse di violenza ai danni di Lucia. Ci sarà Però un'amara sorpresa, in quanto padre Telmo troverà Gutierrez ucciso all'interno della carrozza. Nel frattempo, tutta Acacias sarà in apprensione per la scomparsa di Raul. Le anticipazioni di Una Vita dal 17 al 22 novembre 2019 si chiudono con la determinazione di Telmo, deciso a scoprire la verità.

Il religioso proverà ad interrogare Cesareo ma non otterrà alcuna informazione determinante.