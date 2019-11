L’uscita di scena di una protagonista della soap opera Il Segreto, aprirà degli scenari ricchi di tensione. Gli spoiler dei prossimi episodi italiani annunciano che Carmelo Leal una volta rimasto vedovo per la seconda volta, vorrà vendicare il decesso di Adela Arellano a tutti i costi. Dopo non essere riuscito a porre fine all'esistenza di Francisca Montenegro, il sindaco di Puente Viejo cadrà in una trappola ben pianificata da Fernando Mesia.

Quest’ultimo stringerà una pericolosa alleanza con il migliore amico di Severo Santacruz, dicendogli che l’autore degli attentati in cui sono morte le rispettive mogli sia Esteban Fraile. A questo punto Carmelo non esisterà ad affrontare in prima persona il presunto assassino della sua dolce metà. Nel capitolo numero 2.115, il sindaco di Belmonte essendo stato già avvertito in anticipo dal suo complice Fernando dell’imminente pericolo, risponderà in tempo all'attacco del Leal ferendolo in un modo brutale all'interno del suo ufficio.

Il Leal rimane vedovo, Mauricio ferito al posto di Francisca

Negli episodi che sono stati trasmessi nella penisola iberica lo scorso luglio 2019, e che il pubblico italiano avrà modo di vedere tra qualche mese per via della differenza di trasmissione, Carmelo cadrà nelle grinfie di Fernando. Prima di arrivare a questo tragico risvolto, Francisca certa che a far esplodere una bomba nella sua proprietà durante le nozze del Mesia sia stato Severo, vorrà fargliela pagare nel peggiore dei modi.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Il Segreto

La darklady principale dello sceneggiato ordinerà a Mauricio di manomettere la vettura in cui saliranno Adela e Irene, per andare ad acquistare una sedia a rotelle nuova per Maria. Nonostante il capomastro per la prima volta disobbedirà alla sua padrona, l’automobile su cui viaggeranno l’insegnante e la Campuzano finirà lo stesso fuori strada. Mentre la moglie del Leal passerà a miglior vita all’istante, Irene sfuggirà alla morte.

Carmelo certo che la sua amata sia morta a causa di Francisca, tenterà di ucciderla dopo averle teso un’imboscata: a rimetterci purtroppo sarà Mauricio che lotterà tra la vita e la morte per aver protetto la darklady. A questo punto Fernando approfitterà dell’instabilità del primo cittadino di Puente Viejo, per invitarlo ad allearsi con lui.

Carmelo riceve uno sparo, Esteban e Fernando sono complici

In poche parole, il figlio del defunto Olmo proporrà a Carmelo di unire le loro forze per vendicare i decessi delle loro rispettive mogli.

L’ex marito della Castaneda spiazzerà il migliore amico di Severo, facendogli sapere di sapere chi è l’assassino di Adela. Nello specifico, Fernando sarà convinto che a causare l’incidente mortale della Arellano sia stato Esteban Fraile, il sindaco di Belmonte. La collaborazione inaspettata tra il Mesia e Carmelo, non passerà di certo inosservata allo sceriffo Meliton: quest’ultimo metterà subito in guardia il Santacruz sullo strano atteggiamento del suo amico.

Nonostante ciò il Leal e il Mesia incontreranno il loro nuovo nemico Esteban, che non gradirà per niente la visita dei due. Il sindaco di Belmonte infatti ferirà subito Carmelo, colpendolo con uno sparo d'arma da fuoco. A gran sorpresa il presunto omicida di Adela, dopo aver messo fuori gioco il Leal si dirà disposto a porre fine all'esistenza di Fernando. Fortunatamente quest’ultimo riuscirà a salvarsi, proprio nel momento in cui presterà soccorso al primo cittadino del quartiere iberico.

Sul posto arriveranno Mauricio e Severo, e rimarranno spiazzati quando vedranno il Mesia disperato per il vedovo della Arellano. In realtà i telespettatori italiani avranno modo di scoprire la messinscena dell’ex marito di Maria. In poche parole l’uomo vorrà vendicarsi di Carmelo e del Santacruz, visto che Esteban si rivelerà essere un suo nuovo complice.