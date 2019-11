Ci sono stati dei grandi colpi di scena nelle puntate della serie tv Una vita che sono state trasmesse in Spagna verso la fine dello scorso marzo 2019, e che andranno in onda sulla rete ammiraglia Mediaset tra qualche mese. Le anticipazioni svelano che nonostante il pubblico italiano assisterà ad un salto temporale di ben dieci anni, Lucia Alvarado (Alba Gutierrez) continuerà ad avere occhi soltanto per Telmo Martinez (Daniel Tatay).

La cugina di Celia anche se sarà sposata con Eduardo Torralba (Paco Mora) ma soprattutto sarà madre del piccolo Mateo (Adrián Hernández), correrà un grosso rischio intraprendendo una relazione extraconiugale con l’ex prelato, ritornato ad Acacias 38 appositamente per lei.

Telmo si toglie di abiti talari, Lucia abbandona Samuel all’altare

I telespettatori italiani sentiranno parlare di Samuel, Lucia, e Telmo, ancora per molto.

Nei prossimi episodi, il minore degli Alday dopo aver faticato a lungo per riuscire nel suo intento, convincerà la Alvarado a sposarlo. Tutto inizierà quando la cugina di Celia accetterà di diventare la moglie del fratello di Diego, nonostante il suo cuore batterà per il sacerdote Telmo. In particolare la figlia del marchesi di Valmez pur avendo dato un bacio appassionato al Martinez, si vedrà costretta a rinunciare alla loro peccaminosa storia d’amore.

Lucia sapendo che tra lei e il parroco non potrà esserci nessun futuro, farà il possibile per dimenticarlo decidendo di rimanere al fianco del figliastro di Ursula. A questo punto la promessa sposa annuncerà il lieto evento in una festa organizzata a La Deliciosa, con l’aiuto della moglie di Felipe. Nel bel mezzo del party la Alvarado farà una rovinosa caduta, ma per fortuna a soccorrerla ci penserà Telmo.

Quest’ultimo nel frattempo continuerà ad essere in crisi, poiché sarà al corrente delle reali intenzioni del fratello di Diego, ovvero che vuole entrare in possesso degli averi di Lucia per saldare tutti i suoi debiti. Proprio quando quest’ultima sarà sul punto di pronunciare il fatidico “Sì lo voglio” cambierà idea, a causa dell’ingresso inaspettato in chiesa del Martinez. La parente di Celia precisamente dopo aver capito che il vero uomo verso cui prova amore si è tolto gli abiti sacerdotali per lei, non ci penserà due volte ad abbandonare all’altare Samuel.

La delusione di quest’ultimo arriverà alle stelle, infatti rivolgerà delle terribili offese alla Alvarado sotto lo sguardo sconvolto di tutti gli invitati.

La Alvarado e il Martinez diventano amanti, Eduardo scopre il tradimento della moglie

Gli spoiler di ciò che accadrà in seguito sono clamorosi, perché annunciano che dopo un salto temporale di 10 anni Telmo e Samuel non faranno parte della vita di Lucia. Mentre l’Alday farà ritorno ad Acacias 38 in compagnia della seconda moglie Salmeron, la Alvarado sarà sposata con un uomo violento chiamato Eduardo, e avrà il figlio Mateo dell’età di dieci anni. Ebbene sì la parente degli Alvarez Hermoso non sarà per niente felice, ma ben presto tornerà nuovamente a sorridere grazie al Martinez. Quest’ultimo dopo essere stato respinto parecchie volte, tornerà tra le braccia di Lucia, che dimostrerà di non aver mai smesso di amarlo. La ricca ereditiera e l’ex sacerdote quindi daranno inizio ad una vera e propria tresca clandestina, anche se sapranno di correre dei pericoli. In effetti Eduardo non perderà tempo a scoprire il tradimento della moglie, sorprendendola proprio in compagnia della sua vecchia fiamma. Lucia per le accuse ricevute dal marito, oltre a perdere i sensi verrà ricoverata in ospedale. Telmo farà subito visita alla sua amata insieme al piccolo Mateo, e le prometterà che al più presto possibile preparerà la loro fuga dal paese iberico. Il desiderio del Martinez rischierà di non essere realizzato, poiché il medico farà sapere alla Alvarado di avere una grave malattia cardiaca in grado di farle esalare l’ultimo respiro da un momento all’altro.