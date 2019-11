Nuovo appuntamento con le anticipazioni sullo sceneggiato spagnolo Il Segreto. Nelle puntate che verranno trasmesse sull'emittente televisiva Antena 3 la prossima settimana, tornerà il sereno tra una storica coppia. Si tratta di Marcela Del Molino e Matias Castaneda, che salveranno il loro matrimonio, dopo essere entrati in profonda crisi coniugale a causa di Tomas e Alicia. Francisca Montenegro invece inizierà ad aprire gli occhi sulla marchesa Isabel de Los Visos, visto che esprimerà la sua delusione quando verrà a conoscenza che la casona non potrà riessere sua.

Il Castaneda si allontana da Alicia, Ignacio rimane in paese

Negli episodi iberici in programma dall'11 al 15 novembre 2019, Rosa farà delle avance ad Adolfo. Intanto, Tomas vorrà fare pace con Marcela, e non sarà al corrente che Matias ha deciso di accompagnare la moglie nel viaggio a Munia. In seguito, Adolfo su invito del fratello farà sapere alla madre ciò che è successo tra lui e Rosa. Antonita su richiesta della sua padrona cercherà di distrarre Francisca, mentre la marchesa Isabel si consolerà con il suo caposquadra Maqueda.

I genitori della piccola Camelia cercheranno di riavvicinarsi. A questo punto il Castaneda deciderà di recarsi a Munia con la moglie, senza ricordarsi affatto del suo appuntamento con Alicia. Tomas non appena vedrà i due coniugi salire sull'autobus, capirà di aver perso la Del Molino in modo definitivo. Nel contempo Alicia dopo aver atteso invano Matias, verrà a conoscenza che Cosme teme che possano esserci dei nuovi problemi alla miniera.

Ramon a seguito della festa svolta a la casona, confesserà ad Ignacio di voler chiedere la mano a Marta. Ignacio confesserà ad Urrutia i suoi dubbi riguardo alla sua imminente partenza a Bilbao, nonostante il suo trasferimento gli darà dei vantaggi. Manuela e Marta si metteranno alla ricerca di Rosa: quest’ultima intanto metterà piede a casa di Adolfo, che le dirà che sua madre accetta la loro relazione.

Ignacio si confiderà nuovamente con Urrutia, ma questa volta affermerà di non voler lasciare il paese iberico. Matias dopo essersi riavvicinato alla moglie, discuterà con Alicia di questioni sindacali: quest’ultima non farà fatica a capire che il Castaneda si rifiuta di avere qualsiasi contatto con lei. Ignacio e Urrutia decideranno di restare a Puente Viejo, ma saranno in attesa di vedere come reagiranno i loro rispettivi familiari.

Manuela farà sapere a Marta che secondo lei Rosa sta nascondendo qualcosa. Don Ignacio metterà al corrente le sue figlie della sua decisione di non abbandonare il quartiere: Marta e Carolina non prenderanno bene la scelta del padre. Marcela dirà a Tomas di essere determinata a salvare il suo matrimonio, mentre Antolina spingerà la Montenegro a farle delle confidenze dei momenti passati con Raimundo.

Matias e Marcela si riconciliano, la delusione di Francisca

Matias e la moglie si daranno una nuova opportunità. Maqueda dopo aver detto alla marchesa di voler mettere al sicuro la nuova galleria nella miniera, apprenderà che la casona non verrà venduta. Rosa sempre più innamorata vorrà sposare Adolfo, mentre Marta dirà a Ramon di aver promesso di rimanere casta a seguito del decesso del suo fidanzato. Francisca delusa per aver appreso che la sua vecchia proprietà non sarà più in vendita, deciderà di interrompere i suoi affari con la marchesa Isabel. Quest’ultima andrà su tutte le furie, visto che non vorrà che la Montenegro se ne vada dalla sua dimora di propria volontà. La moglie dell’Ulloa dirà chiaramente ad Antonita di volersene andare. Matias sarà ancora sfuggente nei confronti di Alicia. Le nozze di Rosa e Adolfo verranno posticipate, invece Carolina finirà di scrivere una lettera per inviarla al sanatorio svizzero in cui risiede sua madre. Ramon dopo essere stato licenziato da Ignacio farà ritorno a Bilbao. Marta tenterà di riconciliarsi con sua sorella Rosa. La marchesa riuscirà a tranquillizzare Francisca, ma oltre a chiederle di avere pazienza, le somministrerà qualcosa nel caffè. Alicia metterà alle strette il Castaneda, esigendo di sapere per quale motivo la evita. Proprio quando Matias sarà sul punto di dare le proprie spiegazioni alla sua ex amante, apprenderà da Damian che c’è stato un incidente nella miniera. A questo punto il Maqueda metterà al corrente il capitano Huertas della sventura appena accaduta, per mettere in salvo tutti i dipendenti il prima possibile.