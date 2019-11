Marco Rompietti e Ambra Radicioni sono stati due protagonisti di Matrimonio a Prima Vista. Durante lo speciale di Real Time in cui le coppie si sono raccontate sei mesi dopo, è arrivata una notizia che ha colto di sorpresa tutti i telespettatori. Ambra e Marco sono rimasti amici.

Un futuro diviso

Durante il reality i due avevano deciso di prendere due strade differenti. La Radicioni fin dal primo momento aveva mostrato una certa perplessità verso il suo sposo.

Al contrario Marco era pronto a mettersi in gioco e magari creare un futuro al fianco di Ambra. La netta differenza tra i due era stata notata fin dal giorno del matrimonio dai telespettatori. Differenze che anziché colmarsi, si sono evidenziate durante il viaggio di nozze.

Visti i continui battibecchi e l'addio tra i due coniugi nessuno si sarebbe aspettato un epilogo simile, invece, la coppia oggi è tornata sui suoi passi.

Questo non significa affatto che hanno cercato di portare avanti il loro rapporto da marito e moglie, ma come semplici amici.

Se Marco prima aveva dichiarato di non voler essere amico di Ambra, oggi ha fatto dietrofront. Il giovane al team di esperti ha spiegato di avere un bel ricordo del suo matrimonio, nonostante le cose non siano come andate come sperava. Alla domanda degli psicologi se Rompietti si fosse innamorato di Ambra, il diretto interessato ha negato.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip

Marco ha precisato di non essersi mai innamorato della sua ex moglie, ma ha ammesso che era pronto a mettere le basi per far si che il suo affetto si trasformasse in amore. Prima di lasciare spazio all'intervento della Radicioni, Marco ha svelato: "Ci sentiamo e ci vediamo spesso, non c'è rancore. Le cose belle penso rimangono".

Le parole di Ambra sul suo ex marito: 'Siamo in buoni rapporti'

Ambra Radicioni durante l'esperimento di Real Time era finita nel mirino delle polemiche.

La romana era stata criticata duramente sul web, per aver definito il suo sposo poco virile. Di fronte a tali affermazioni, il diretto interessato aveva negato e aveva dato una giustificazione al comportato della moglie.

Sebbene Marco Rompietti ha speso delle belle parole verso la Radicioni, anche Ambra non è stata da meno. L'ex concorrente di Matrimonio a Prima Vista ha subito confermato quanto detto dal suo ex sposo: "Siamo in buoni rapporti." La romana ha confidato di aver sempre sentito molto vicino Marco, anche se non è mai scattata la scintilla tra i due.

Ambra ha riferito che Marco piuttosto che un uomo con cui costruire una famiglia, lo ha sempre visto come un amico di famiglia. Infine, la Radicioni prima di lasciare la stanza del confronto ha detto: "Se Marco si innamorasse di un'altra? Sarei contenta per lui".