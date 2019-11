Nuovo spazio dedicato alle vicende della soap opera Una vita sempre pronta ad appassionare. Le anticipazioni delle puntate in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset prossimamente, dicono che Samuel Alday (Juan Gareda) farà un grande passo nei confronti di Lucia Alvarado (Alba Gutierrez) nel momento poco opportuno. Mentre il figliastro di Ursula Dicenta farà una proposta di matrimonio alla ricca ereditiera, ci sarà un avvenimento poco piacevole che coinvolgerà Celia (Ines Adela).

Quest’ultima precisamente quando sua cugina sarà sul punto di rispondere al fratello di Diego, perderà i sensi. La moglie di Felipe Alvarez Hermoso purtroppo verrà a conoscenza di essere stata infettata da una gravissima malattia, in grado di farla passare a miglior vita in qualsiasi momento. Il pessimo stato di salute della madre adottiva di Tano, farà fallire i piani di Samuel, visto che Lucia prenderà le distanze da lui per dedicarsi alla cugina.

Samuel e Lucia fanno un viaggio a Toledo, Felipe riceve le scuse dall’Alday

Nei prossimi episodi italiani che i telespettatori avranno modo di vedere tra qualche settimana, Samuel farà un viaggio con Lucia, per farla allontanare nuovamente da Telmo. Il fratello di Diego convincerà la cugina di Celia a seguirlo con la scusa di dover cercare un famoso dipinto scomparso nel nulla, che lei potrà restaurare.

Il minore degli Alday non appena lui e la Alvarado saranno sul punto di fare ritorno ad Acacias 38 troverà un escamotage, visto che farà credere alla stessa che la carrozza con cui sono approdati a Toledo ha un piccolo guasto. A causa di tale imprevisto, la parente degli Alvarez Hermoso e il figliastro di Ursula si vedranno costretti a rientrare nel quartiere iberico in ritardo. L’ex marito di Blanca sapendo che Felipe è arrabbiato con lui, non appena rimetterà piede ad Acacias 38, si presenterà da lui e oltre a chiedergli scusa farà sapere di voler chiedere la mano di Lucia.

La Alvarado riceve una proposta di nozze, Celia contrae un virus mortale

L’avvocato nonostante sua moglie non si fiderà di Samuel, darà il consenso al malvagio uomo per corteggiare formalmente la Alvarado. A questo punto il minore degli Alday si servirà della complicità della sua domestica Carmen, per organizzare una sorpresa romantica nella sua stessa dimora. A prendere parte all’evento saranno Ramon, Trini, e Lolita, dato che Susana e Rosina saranno impegnate a smascherare Venancio e il modello Alexis.

Samuel si inginocchierà ai piedi della figlia dei marchesi di Valmez, e mostrandole un anello le chiederà di sposarlo. Proprio nell'istante in cui Lucia riceverà l’inaspettata proposta di nozze, Celia avrà un mancamento al tal punto che impedirà a sua cugina di dare una risposta all’Alday. Quest’ultimo anche se sarà furioso per il suo mancato piano, fingerà di essere dispiaciuto per quanto accaduto alla moglie di Felipe.

La situazione per la signora Alvarez Hermoso non sarà per niente semplice, visto che il dottor Quilles dopo averla visitata le dirà di avere pochi giorni di vita. In realtà la madre adottiva di Tano contrarrà un virus contagioso mortale, dopo essersi presa cura delle vittime dell’alluvione di El Hoyo.