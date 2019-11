Oltre la soglia, la fiction di Mediaset con Gabriella Pession, giungerà alla terza puntata mercoledì, 20 novembre. Nel nuovo episodio, la psichiatra si occuperà di due nuovi casi: quelli di Anna e Tommaso. Si tratterà di situazioni insolite, in cui Tosca riuscirà a dimostrare tutto il suo impegno sul lavoro. Di Anna si ignora sia la provenienza che la malattia di cui soffre, mentre Tommaso rifiuterà il cibo, tentando il suicidio e ben presto la dottoressa capirà che soffre di un disturbo insolito e per aiutarlo avrà bisogno di Piergiorgio.

Spoiler terza puntata di Oltre la soglia: i casi di Anna e Tommaso

Le anticipazioni della terza puntata di Oltre la soglia raccontano che il 20 novembre, Tosca si troverà di fronte a due difficili casi da risolvere. Il primo, quello di Anna, si rivelerà complicato a causa delle affermazioni della stessa ragazza. La paziente, infatti, comunicherà alla psichiatra la cura esatta di cui ha bisogno per guarire dalla sua malattia.

Anna, inoltre, aggiungerà di essere già in cura presso un'altra clinica, ma nessuno ne ha denunciato la scomparsa: Tosca dovrà capire da dove proviene la sua paziente e quale problema la affligge realmente.

Trama 20 novembre di Oltre la soglia: Di Muro ossessionato da Tosca, ma lei lo rifiuta

Le trame di Oltre la soglia svelano che nella terza puntata Tosca avrà bisogno dell'aiuto di Di Muro. Il secondo caso, infatti, riguarderà Tommaso, un ragazzo che tenterà di togliersi la vita.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Il paziente sembrerà molto scostante con il personale della clinica e rifiuterà il cibo che gli verrà offerto. Dalla sua aggressività e dai suoi comportamenti, Tosca capirà che la malattia di cui soffre Tommaso è davvero particolare, ma per riuscire ad aiutarlo avrà bisogno anche del contributo di Piergiorgio. Quest'ultimo, però, darà l'idea di essere sempre più ossessionato dalla psichiatra mentre lei continuerà a rifiutarlo.

Intanto un altro uomo si metterà alla ricerca di Tosca: di chi si tratterà?

Oltre la soglia ha come protagonista Gabriella Pession che veste i panni della psichiatra Tosca. La donna lavora nel reparto di neuropsichiatria infantile ed ogni giorno ha nuovi casi da affrontare. Il suo modo di agire fuori dalle righe dimostra che Tosca ha un talento speciale nel risolvere i problemi dei suoi pazienti, probabilmente perché anche lei ha sofferto di alcuni disturbi.

L'unico a conoscere il passato della psichiatra è il suo collega, Alessandro Agosti, mentre Piergiorgio Di Muro si innamorerà di Tosca nonostante lei prenda le distanze. Come andrà a finire il loro rapporto di amore-odio? Non resta che scoprirlo, guardando la fiction che va in onda ogni mercoledì su canale 5, in prima serata.