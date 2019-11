Non mancano mai sorprese, intrighi, momenti passionali e colpi di scena nella popolare telenovela spagnola Una vita. Dagli spoiler esclusivi riguardanti ciò che succederà nel capitolo iberico in programmazione il 25 novembre 2019, si evince che Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) non si fiderà ciecamente di Genoveva Salmeron (Clara Garrido). L’avvocato avrà il sospetto che la sua amata potrebbe aver architettato un nuovo piano con Ursula Dicenta (Montse Alcoverro) contro di lui.

Nel frattempo quest’ultima perseguiterà la sua vecchia signora facendo credere all’intero quartiere di essere sparita. In realtà le sue intenzioni non saranno per niente buone. L’ex governante, infatti, vorrà dare la giusta punizione all’avvocato e alla vedova di Alfredo Bryce.

Felipe e Mendez contro Ursula, Santiago in gravi condizioni

Nelle puntate che i telespettatori spagnoli hanno avuto la possibilità di vedere questa settimana, dal 18 al 22 novembre 2019, Santiago ha tentato di trovare una nuova soluzione per ottenere i soldi utili per lasciare Acacias 38.

Lo strano atteggiamento del marito di Marcia non è passato di certo inosservato a Cesareo. Intanto Genoveva ha ricevuto un’offerta interessante da Cristobal ma si è rivelata essere una vera e propria trappola. A questo punto Felipe e il commissario Aurelio Mendez si sono scagliati immediatamente contro Ursula che ha negato qualsiasi tipo di coinvolgimento con l’assassino di Samuel Alday. Successivamente la Salmeron ha spiazzato Felipe e gli ha proposto di diventare genitori. Per finire Santiago è rientrato alla pensione gravemente ferito facendo temere il peggio a Marcia.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Una Vita

L’Alvarez Hermoso non si fida di Genoveva, la Dicenta si vuole vendicare

Le anticipazioni dell’episodio che verrà trasmesso sull’emittente televisiva La 1 TVE lunedì 25 novembre 2019 dicono che l’Alvarez Hermoso, non appena la sua amata (Genoveva) gli dirà di voler fare dei figli con lui, inizierà ad avere dei dubbi. A questo punto l’avvocato si sfogherà con il suo amico Liberto dicendogli di avere dei dubbi sulla donna con la quale condividere il resto della sua vita.

Dalle sue parole il vedovo di Celia farà capire di non sapere se ha fatto la scelta giusta visto che avrà il timore che la sua dolce metà possa tornare ad allearsi con la perfida Ursula. Nel contempo quest’ultima continuerà a tenere sotto controllo ogni movimento della sua ex complice dopo aver fatto a credere a tutti di essersi allontanata da Acacias 38. Ebbene sì la Dicenta darà l’impressione di essere scomparsa nel nulla mentre invece sarà pronta a vendicarsi di Genoveva e Felipe al più presto possibile.