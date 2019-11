Nei prossimi episodi di Un posto al sole verrà approfondita la storyline che vede protagoniste la piccola Bianca Boschi e la sua nuova insegnante Maria Grazia Gagliardi. Quest'ultima risulterà essere decisamente più rigida e severa della precedente maestra della piccola e questo farà si che la bambina sia sempre più in difficoltà. Ovviamente i suoi genitori proveranno in tutti i modi ad aiutarla, ma tale missione non risulterà affatto semplice.

Nel frattempo un evento improvviso sconvolgerà la ritrovata intesa di coppia tra Filippo e Serena. Di seguito le anticipazioni delle puntate di Upas relative a queste due storyline, che andranno in onda dal 25 al 29 novembre.

La nuova maestra di Bianca

Bianca (Sofia Piccirillo) avrà sempre maggiori difficoltà con la sua nuova maestra, purtroppo la bambina non riuscirà ad assimilare il metodo di insegnamento della Gagliardi (Tiziana Bagatella) e questo sarà per lei fonte di grande disagio.

Franco (Peppe Zarbo) e Angela (Claudia Ruffo) vedendo la figlia in grave affanno, faranno una piccola riunione di famiglia per affrontare il problema nel migliore dei modi. La coppia in seguito deciderà di affrontare la situazione ignorando però i suggerimenti della saggia Giulia ( Marina Tagliaferri) che, nel frattempo, sarà sempre più presa dal suo misterioso amico virtuale.

Tensioni tra Angela e Giulia

I differenti punti di vista sulla gestione del problema di Bianca creeranno delle tensioni tra Angela e sua madre.

Le due donne purtroppo non riusciranno a trovare una linea decisionale comune per risolvere la situazione della piccola. Nel frattempo verrà rivelata l'identità della donna che si sta occupando delle pulizie al Centro Ascolto, dove lavorano Giulia e sua figlia. Questo dettaglio della donna delle pulizie viene fornito nelle anticipazioni e, per quanto risulti al momento abbastanza slegato dal contesto, dovrà per forza avere una sua valenza nella trama, anche se al momento, non è chiaro in che modo.

Nuovi problemi per Filippo e Serena

Negli ultimi episodi di Un posto al sole Filippo (Michelangelo Tommaso) e Serena (Miriam Candurro) sembravano aver ritrovato la loro perduta sintonia di coppia. Nelle prossime puntate i due cercheranno anche di ritagliarsi qualche momento di intimità, ma sfortunatamente non tutto andrà come previsto. A quanto pare la sorte sembrerà accanirsi nuovamente contro la coppia, che dovrà affrontare un nuovo problema.

Non ci sono dettagli che indichino se si tratti di un banale incidente come quello che ha visto la coppia venire scoperta durante un loro incontro intimo fugace o se qualcosa di più grave legata al tradimento di Filippo.